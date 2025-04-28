紅包場歌后攜母帶子做慈善 今子嫣捐偏鄉500萬消防車

今子嫣（中）以母親和兒子陳力豪的名義行善，捐出最新規格的「水箱化學消防車」幫助打火兄弟。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紅包場「慈善歌后」今子嫣提前送母親節大禮！她最近傾囊500萬存款訂購一輛最新規格的「水箱化學消防車」，以媽媽、自己及兒子陳力豪的名義贈送雲林縣政府偏鄉地區，希望助打火兄弟一臂之力，也是祖孫三代送給社會「最溫暖的母親節禮物」。

今子嫣小時候曾目睹鄰里祝融之災，火災慘況讓她永生難忘，見到別人家庭遭逢變故，今子嫣心中許下願望，希望未來能多賺錢、捐贈消防車救火救人。

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今子嫣平時熱心公益，深知行善不能等。（海鵬提供）

今子嫣過去在紅包場唱歌多年後，深深體會行善不能等，曾於10多年前以媽媽的名義捐出價值100多萬的救護車。另外2014年高雄氣爆事故發生，今子嫣提款10萬賑災，卻被媽媽嗆太少，加碼到20萬，媽媽的樂善好施成為今子嫣持續致力公益的最大動力。

今子嫣曾與金馬名導張作驥合作過《暑假作業》、《醉．生夢死》以及《優雅的相遇》等片，敬業態度曾讓張作驥盛讚「我的電影都要找她演」，最新客串演出隋淑芬執導的短片《五花肉》也幸運入選金穗獎。

行善不落人後的今子嫣，近年不僅持續投身公益、更關懷長者，渾身散發正能量，連名導侯孝賢得知她的義舉，都曾讚許她是「江湖奇女子」。

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