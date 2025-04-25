賴清德挺生態紀綠片 喊台灣當全球榜樣

賴清德（左）現身台北松仁威秀，親自力挺舒夢蘭執導的紀錄片《守護我們的星球》。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由金鐘主持人舒夢蘭身兼導演及製片的生態紀錄片《守護我們的星球》昨舉行媒體試片會，總統賴清德親自到場，幽默笑說：「難以想像（舒夢蘭）竟然平安回來。」舒夢蘭則稱這部片不僅是她與團隊的心血，更是台灣這座島嶼對地球的承諾。

舒夢蘭身兼導演及製片人，拍攝台灣首部跨越南北極的生態電影。（東森電視提供）

總統發表3個「難以想像」 大讚舒夢蘭耗時15年跨越南北極拍電影

昨僅是播放片花就獲得熱烈掌聲，賴清德發表三個「難以想像」，其一是藉由舒夢蘭的團隊取得的第一手資料，讓大家知道北極、南極正面臨難以想像的速度被破壞，許多物種也處於滅絕困境；其二，難以想像舒夢蘭的志氣，賴清德欽佩她曾說過「唯有在乎，才會真正改變」，並身體力行帶領團隊遠赴南北極拍攝。

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舒夢蘭帶領拍攝團隊走訪極地，記錄企鵝父母餵食企鵝寶寶的畫面。（東森電視提供）

其三，賴清德深受感動，表示難以想像整個團隊最終拍出這麼棒的電影，讓人了解「解鈴還須繫鈴人」，只有人類行為改變才能拯救地球。賴清德強調，走在守護生態最前線，政府責無旁貸，因此設立氣候變遷對策委員會，更設下減碳目標，「台灣是地球村的一員，我們人口不多，我們也可以作為全球因應氣候變遷的榜樣，一起加油。」

《守護我們的星球》團隊前進北極，觀察北極熊的動態。（東森電視提供）

舒夢蘭則回想起15年前首次踏上極地冰原，感覺自己好渺小，「15年後，我突然發現人類好巨大，竟然可以讓千萬年的冰川融化。」她提到，這些年來與團隊走訪極地，帶回非常珍貴的極地生態紀錄，但也聽見冰川消融的哭泣與極地生物無助的沉默。舒夢蘭表示，南北極看似遙遠，其實對人類生存有巨大的影響，台灣是島嶼國家，所有氣候變遷、環境變化都與台灣息息相關。電影將在5月23日上映。

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