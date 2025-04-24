幻藍小熊接棒凱蒂貓代言貓纜 盼掀觀光潮

幻藍小熊接下貓纜代言，成員AYEON（右起）、采甄、XXIN、毓、媛媛、Nico出席活動造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕從台灣出發的正妹女團幻藍小熊是K-POP樂壇首支「台妞韓團」，她們近來以高人氣接下貓空纜車的代言，期待能把台灣觀光推廣給韓國以及全世界的粉絲，緊接著團員將啟程到泰國、馬來西亞以及香港宣傳。

幻藍小熊結束韓國宣傳期，昨天在台北合體出席記者會，現場嗨跳新歌《ACT LIKE THAT》，對於接棒凱蒂貓成了貓空纜車代言人，團員都感到非常開心。

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出道短短一年，隊長XXIN豪氣表示：「希望能更努力，有一天能成為航空公司的代言人或是機場大使，就像我們的韓文新歌象徵夢想起飛，期望未來能承載著大家的盼望，飛到世界各地去表演。」

幻藍小熊即將前往東南亞國家宣傳新單曲，為此設計了很多新的造型，聽聞泰國旅遊詐騙頻傳，團員透露有公司的工作人員陪伴不擔心，至於是否敢挑戰夜市的小吃炸昆蟲？XXIN大膽放話：「我滿想吃吃看！」

身為美食控的幻藍小熊，不忘研究起當地的旅遊文化，許媛媛期待表示：「因為是第一次去，所以查了很多旅遊攻略，還有思考如何和泰國粉絲們互動，希望能夠好好的體驗當地的文化風情。」

對於這次代言貓纜，6位正妹化身最美導覽員拍廣告，韓籍成員AYEON（阿勇）是第一次搭貓纜，對於透明車廂印象特別深刻，「雖然有點害怕，但跟成員們一起搭纜車反而成了旅途中最難忘的一刻。」

采甄也說：「我們所到的每一個地方，都想好好的讓他們（國外粉絲）認識台北的美，讓他們來台北玩時，也可以馬上想到貓空纜車。」

台北捷運公司期盼幻藍小熊的代言能帶起觀光熱潮，更宣布6月28、29日將在兒童新樂園舉辦「星動樂園-K-pop狂歡音樂祭活動」，屆時幻藍小熊也會登台。

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