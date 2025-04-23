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娛樂 最新消息

崔浩然接《角頭》加戲徵召 「穿3層雨衣騎單車」激減9Kg

崔浩然為了補拍畫面，最近15天內瘦9公斤。（崔浩然提供）崔浩然為了補拍畫面，最近15天內瘦9公斤。（崔浩然提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕71歲崔浩然2年多前拍完電影《角頭—鬥陣欸》，以白髮造型飾演「南霸天」海董，沒想到1個半月前突然收到劇組補拍畫面的通知，為了連戲，敬業的他在15天內瘦9公斤，回到2年前的73公斤。崔浩然除了靠飲控和游泳、騎腳踏車瘦身，還透露減肥開始的頭兩天因為只吃水果配優格，運動時險些虛脫腿軟，趕緊補充蛋白質和優質碳水才撐下去。

崔浩然2019年演完民視八點檔《多情城市》後逐漸淡出幕前，加上老婆建議他不用染頭髮，他索性讓一頭白髮恣意生長，後來《角頭》找他拍戲時，他只要求要維持白髮，也因此塑造了南霸天白髮蒼蒼的銀幕形象。

這回突然接到「加戲」徵召，為避免砸了自身招牌，崔浩然火速展開瘦身計畫，他天天凌晨3點就摸黑出門騎腳踏車，從基隆河往淡水方向來回共2小時，最大絕招就是「穿上3層雨衣」，因此揮汗如雨，連過去認識的運動夥伴、車友看見他的拚勁，都大吃一驚，為他鼓掌並大喊「歡迎回來」。

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