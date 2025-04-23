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蘇慧倫行前準備感觸深 粉絲聽到哭

蘇慧倫到日本為新歌取景拍MV。（相信音樂提供）蘇慧倫到日本為新歌取景拍MV。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇慧倫新歌《行前準備》唱入人心，不少歌迷表示：「會聽到哭！」其實這首歌不只打動歌迷，也感動她自己。

蘇慧倫行前準備感觸深 粉絲聽到哭蘇慧倫新歌唱出難解的人生議題。
（相信音樂提供）

目前蘇慧倫《輕重》專輯已在數位、電台等排行榜累積23個冠軍，談到《行前準備》這首歌，她透露當初聽到demo就被副歌「Ready for Sunshine Ready for Goodbye」所觸動，面對離別或是遠行，不論如何準備，似乎永遠無法習慣。

蘇慧倫談到：「我自己也有過親人的離去，或是感情上分手這樣的經歷，感受到生命的無常與變動，看見每一次世界上其他的生離死別，也都會提醒我們要珍惜當下。」

MV前往日本取景，並選在具有年代感的日式民宿拍攝，蘇慧倫發現與她過去另一首經典歌曲《滿足》MV拍攝景點相似，充滿熟悉感，沿途的柿子樹和房內的火爐、庭院都讓她印象深刻。6月22日她將在Legacy TERA舉辦「就說給我聽」演唱會，門票己完售。

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