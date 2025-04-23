王大陸成功嶺高呼滿滿的大平台 替代役分發北巿社會局

王大陸服役現況表現不錯。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林承鴻、劉詠韻、鍾志均／台北報導〕王大陸3月被爆砸百萬重金逃兵失敗，3月13日進入成功嶺受訓一年替代役，近日他完成一個月軍事訓練後，分發至台北市社會局服專長役，表現正常，另外他所屬的14中隊在「第263梯次替代役之歌競賽」拿下第一名佳績，十分風光。

王大陸蹲在紙箱製作的救護車上高喊「大平台」，吸引網友點讚留言。（翻攝自YouTube）

內政部替代役訓練及管理中心前天釋出「替代役之歌競賽」影片，片中，王大陸和同袍蹲在由紙箱改造的製作救護車上高喊：「14中隊，給你們滿滿的，大平台。」自嘲過去講過的經典台詞「大平台」，吸引粉絲留言狂讚「王大陸很猛，看來很適應軍中生活」、「14中隊大平台」，還有人戲稱：「看來為了榮譽假很拚命。」

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王大陸 （右）日前被分發至台北市社會局服替代役，昨被目擊戴口罩、鴨舌帽處理工作。（記者林承鴻翻攝）

王大陸涉嫌偽造不實醫療證明逃兵以15萬元交保，後又涉嫌教唆黑幫分子毆打Uber司機，並依殺人未遂罪偵辦，最後裁定500萬交保，後仍需當兵，近日轉至北市社會局服役。

社會工作科科長邱慶雄表示，王大陸主要協助處理公文遞送、庶務工作，並與其他替代役男共同處理以上工作內容，目前上下班準時，工作表現不錯，與同仁相處常面帶笑容。

社會局主任秘書蕭舒云則強調，局內同仁將王大陸視為一般替代役役男，未在局內引起騷動，至於王大陸將在社會局服務多久，蕭舒云說時間會超過半年。

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