黃子佼案再爆86部影像12被害人 檢方併案移送高院-林心如氣喊無法接受

黃子佼昨再被因持有12名未成年少女性影像，遭追加起訴。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳昇儒、蕭方綺、侯家瑜／台北報導〕黃子佼因持有未成年性影像遭判處有期徒刑8月，併科罰10萬元，目前上訴高院審理中。日前傳出他計畫去年底要復出演藝圈，消息曝光後引發撻伐，怎料昨台北地檢署又發現他還持有586部，共12名被害人，昨再併案移送高院審理。對此，林心如昨出席活動時嚴肅表示完全無法接受，王婉諭與網紅徐閉也發文譴責。

林心如無法接受黃子佼罪行，強調兒少零容忍。（記者胡舜翔攝）

台北地院一審判決結果指出，黃子佼從創意私房購得影片數量達2259部，被害兒少共35人，年齡介於10歲至17歲之間，考量黃子佼沒有前科紀錄，但未與被害人達成和解，依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪，判處有期徒刑8月，併科罰10萬元，案經上訴，現由台灣高等法院審理中。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署則認為從硬碟中查扣到的影片中，尚有586部及12名被害人，因身分不明或不願意報案等情形，雖一審時被退併辦，但仍認定黃有犯罪事實，因此昨將此併案移送高院審理。

針對整起事件，不少公眾人物透過影響力要求司法嚴懲，不容許任何加害者借藝人光環逃避應有代價。林心如身為人母，昨出席活動提及此事時氣喊：「完全沒辦法接受。」她指出不管是性侵、家暴、虐待，還是非法的錄製影片都是犯罪，強調「兒少零容忍」。

除演藝圈，社會各界都怒火中燒，立委與網紅也不約而同發聲譴責，王婉諭氣憤說：「犯罪被害者最小甚至才10歲，且查扣檔案中包含她的社群檔案、制服照片，這種人還想要嘗試復出？」徐閉則說：「太可惡了，他最好的去處是地獄。」

宥勝日前拍影片打算復出，遭炎上後不到一週又宣布不再以「宥勝」名義進行任何活動，曾與他合作戲劇的林心如說有聽聞此事，認為宥勝復出喊卡確實能讓大眾感受好一點，「這牽扯到犯罪的事情，我覺得要讓大眾有可以接受的處理方式。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法