《角頭－鬥陣欸》暑假開戰 6巨頭曝光

《角頭－鬥陣欸》曝光太保（左起）、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南「6大巨頭」陣容。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－大橋頭》去年夯賣2.3億，創下國片票房佳績，團隊昨宣布強檔新片《角頭－鬥陣欸》將於暑假再攻戲院，曝光太保、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南共「6大巨頭」，狂吸角迷們期待。

《角頭－大橋頭》劇組去年造訪北中南影城和夜市宣傳，人氣居高不下，據悉，《角頭－鬥陣欸》角力版圖擴張，打鬥槍戰升級，還會觸碰《角頭》史上最忌諱、暗黑的「深水炸彈」，引爆南北大戰全面開打；其中王識賢飾演的「北館」仁哥必須穩定軍心，協調兄弟間的矛盾，成為看點之一。

請繼續往下閱讀...

王識賢飾演的「北館」仁哥在片中協調兄弟間矛盾心結。（曼尼娛樂提供）

監製張威縯形容《角頭－鬥陣欸》是「大人版」的《角頭－大橋頭》，笑說：「《角頭－大橋頭》比較像小孩子打架，《角頭－鬥陣欸》是一群已有社會地位的老大們彼此勾心鬥角、爭權奪利。」

導演姜瑞智則透露，《角頭－鬥陣欸》會看到更多權謀、爾虞我詐和算計，「每個角色都在飆戲，每句台詞話中有話富多種含義，每次聽起來都有不一樣的味道。」

此外，《角頭－鬥陣欸》包括全新加入「角頭宇宙」的崔浩然、黃鐙輝、吳念軒、是元介、瑞瑪席丹等人，「Michael」王陽明則是特別演出；《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法