晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《角頭－鬥陣欸》暑假開戰 6巨頭曝光

《角頭－鬥陣欸》曝光太保（左起）、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南「6大巨頭」陣容。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》曝光太保（左起）、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南「6大巨頭」陣容。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－大橋頭》去年夯賣2.3億，創下國片票房佳績，團隊昨宣布強檔新片《角頭－鬥陣欸》將於暑假再攻戲院，曝光太保、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南共「6大巨頭」，狂吸角迷們期待。

《角頭－大橋頭》劇組去年造訪北中南影城和夜市宣傳，人氣居高不下，據悉，《角頭－鬥陣欸》角力版圖擴張，打鬥槍戰升級，還會觸碰《角頭》史上最忌諱、暗黑的「深水炸彈」，引爆南北大戰全面開打；其中王識賢飾演的「北館」仁哥必須穩定軍心，協調兄弟間的矛盾，成為看點之一。

王識賢飾演的「北館」仁哥在片中協調兄弟間矛盾心結。（曼尼娛樂提供）王識賢飾演的「北館」仁哥在片中協調兄弟間矛盾心結。（曼尼娛樂提供）

監製張威縯形容《角頭－鬥陣欸》是「大人版」的《角頭－大橋頭》，笑說：「《角頭－大橋頭》比較像小孩子打架，《角頭－鬥陣欸》是一群已有社會地位的老大們彼此勾心鬥角、爭權奪利。」

導演姜瑞智則透露，《角頭－鬥陣欸》會看到更多權謀、爾虞我詐和算計，「每個角色都在飆戲，每句台詞話中有話富多種含義，每次聽起來都有不一樣的味道。」

此外，《角頭－鬥陣欸》包括全新加入「角頭宇宙」的崔浩然、黃鐙輝、吳念軒、是元介、瑞瑪席丹等人，「Michael」王陽明則是特別演出；《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中