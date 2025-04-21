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NMIXX嗨唱五月天《戀愛ing》─6美甜送飛吻比愛心 丟簽名球引暴動

NMIXX開唱中文歌寵粉，應援尖叫聲不斷。（記者潘少棠攝）NMIXX開唱中文歌寵粉，應援尖叫聲不斷。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕韓團NMIXX有「特種兵女團」封號，上週末一連兩天在林口體育館開唱，共吸1萬3千名NSWER（粉絲名）到場朝聖；她們繼去年演唱孫燕姿《第一天》後，今年挑戰五月天的《戀愛ing》，狂吸全場大合唱，氣氛超嗨。

NMIXX完美駕馭可愛和帥氣風格。（記者潘少棠攝）NMIXX完美駕馭可愛和帥氣風格。（記者潘少棠攝）

Sullyoon透露《戀愛ing》練了約1個月左右，因為覺得歌詞寓意很好，所以特別想唱給台粉聽；身為「氣氛擔當」的Bae一連大秀中文「緊張」、「但是」，接著連喊3次「興奮」，還熟記粉絲教的「我也愛你」展現誠意。

NMIXX昨以《Run For Roses》、《KNOW ABOUT ME》等強打歌曲登場，完美駕馭可愛和帥氣風格，唱到《Moving On》時，成員們向台下丟出簽名球，引來一陣騷動；安可曲後，6美更拿著玫瑰花對粉絲放送飛吻、比愛心，全場驚呼聲不斷。

除了勁歌熱舞，NMIXX還當起小畫家，大玩「你畫我猜」遊戲，主辦率先出題「點心」，成員們接力畫出蝦子口味的小籠包，讓隊長Haewon一看就猜到答案，接著用中文問候粉絲：「你吃飯了嗎？」獲讚親和力滿分。

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