晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂隔15年合體唱跳 阿緯重現「大風車」逼哭粉

Lollipop棒棒堂相隔15年合體唱跳，讓歌迷看了直呼感動。（記者王文麟攝）Lollipop棒棒堂相隔15年合體唱跳，讓歌迷看了直呼感動。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「Lollipop」棒棒堂相隔15年昨晚在「第20屆KKBOX風雲榜」合體，逼哭許多鐵粉的眼淚，阿緯展開招牌的大風車舞技寶刀未老，威廉為了表演努力減肥，已經甩肉6公斤，忍不住笑喊：「我已經盡力了。」敖犬更預告明年是成團20年，希望能舉辦演唱會。

棒棒堂首個回歸舞台就是KKBOX風雲榜，六棒唱跳《我是傳奇》、《電司》、《那不是雪中紅》等嗨歌，更在台上高喊「我愛棒棒堂」，現場萬名觀眾嗨爆。

對於等了15年才合體表演，王子感動說：「非常感謝大家還記得我們，我們真的很久沒有出來。」小煜則爆料，為了這次10分鐘的舞台，大夥都被操到精疲力盡。

阿緯重現大風車，招認體力跟以前有差。（記者王文麟攝）阿緯重現大風車，招認體力跟以前有差。（記者王文麟攝）

阿緯重現大風車驚艷全場，卻自爆身體狀態跟以前差很多，「花兩個禮拜的時間（練習），每天要跳繩才能維持身體的狀況。」家人也有到現場力挺。

此外，男團Ozone首次登上高雄巨蛋，挑戰天后的金曲致敬，包括蔡依林《特務J》、蕭亞軒《表白》及王心凌《睫毛彎彎》，近來網傳有成員要入伍的消息，團員受訪親自回應，若時間到了就會去服兵役。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中