棒棒堂隔15年合體唱跳 阿緯重現「大風車」逼哭粉

Lollipop棒棒堂相隔15年合體唱跳，讓歌迷看了直呼感動。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「Lollipop」棒棒堂相隔15年昨晚在「第20屆KKBOX風雲榜」合體，逼哭許多鐵粉的眼淚，阿緯展開招牌的大風車舞技寶刀未老，威廉為了表演努力減肥，已經甩肉6公斤，忍不住笑喊：「我已經盡力了。」敖犬更預告明年是成團20年，希望能舉辦演唱會。

棒棒堂首個回歸舞台就是KKBOX風雲榜，六棒唱跳《我是傳奇》、《電司》、《那不是雪中紅》等嗨歌，更在台上高喊「我愛棒棒堂」，現場萬名觀眾嗨爆。

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對於等了15年才合體表演，王子感動說：「非常感謝大家還記得我們，我們真的很久沒有出來。」小煜則爆料，為了這次10分鐘的舞台，大夥都被操到精疲力盡。

阿緯重現大風車，招認體力跟以前有差。（記者王文麟攝）

阿緯重現大風車驚艷全場，卻自爆身體狀態跟以前差很多，「花兩個禮拜的時間（練習），每天要跳繩才能維持身體的狀況。」家人也有到現場力挺。

此外，男團Ozone首次登上高雄巨蛋，挑戰天后的金曲致敬，包括蔡依林《特務J》、蕭亞軒《表白》及王心凌《睫毛彎彎》，近來網傳有成員要入伍的消息，團員受訪親自回應，若時間到了就會去服兵役。

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