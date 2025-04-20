KISS OF LIFE性感爆表 水蛇腰辣腿電暈粉絲

KISS OF LIFE昨性感襲台，JULIE（左起）、BELLE、HANEUL、NATTY火辣表演讓全場粉絲快噴鼻血。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代女團KISS OF LIFE昨首度在台北國際會議中心演出，吸引3000人朝聖，她們4人一出場就辣到爆炸，各個都是水蛇腰，扭腰擺臀讓人看得目不轉睛。

KISS OF LIFE昨獻唱逾20首歌曲，包括《Bad News》、《Shhh》等等，唱到夯曲《Igloo》時，她們戴上墨鏡跳起「摸肚子舞」還吐舌，全場尖叫聲四起。

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在表演代表作《Sticky》之前，JULIE詢問粉絲：「你們不熱嗎？」BELLE則表示：「是不是我們太辣了，你們才很熱？」撩粉功力一流，讓歌迷歡呼聲快衝破屋頂。

NATTY以中文俏皮喊：「開心嗎？可愛嗎？」老么HANEUL分享來台後吃了小籠包，JULIE詢問大家：「我們KISSY（粉絲名）吃飯了嗎？」台下粉絲都餓著肚子來，JULIE提醒大家結束之後記得好好吃飯，她們也當場請翻譯教中文，大喊：「KISSY真的很漂亮！」

回報成員們的勁歌熱舞，粉絲以五顏六色的玻璃紙搭配上手機燈，把觀眾席變成彩虹海，讓成員十分感動，表示會記得這個回憶，大讚台北最棒。

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