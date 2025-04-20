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娛樂 最新消息

（東京現場直擊）創意長透露《亞蘇卡》受宮﨑駿影響 海登宣布「安納金」回歸

盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼透露，《亞蘇卡》深受日本動畫大師宮﨑駿的《魔法公主》影響，更秀出對比照。（記者許世穎攝）盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼透露，《亞蘇卡》深受日本動畫大師宮﨑駿的《魔法公主》影響，更秀出對比照。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／東京報導〕星戰影集《亞蘇卡》第二季昨在「星戰慶典2025」舉行發布會，兩位幕後推手強法洛、盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼和「亞蘇卡」羅莎瑞道森一同出席，近年已多次回歸的「安納金／黑武士」海登克里斯坦森也現身，正式宣布他也會演出，讓粉絲High到最高點。

海登克里斯坦森現身星戰慶典2025，見到老朋友R2D2相當開心。（盧卡斯影業提供）海登克里斯坦森現身星戰慶典2025，見到老朋友R2D2相當開心。（盧卡斯影業提供）

費羅尼透露《亞蘇卡》的創作靈感深受日本動畫大師宮﨑駿作品影響，還秀出《魔法公主》「小桑」與影集主角「亞蘇卡」的對比圖，透露：「那是我和團隊非常重要的參考點，所以她們都騎著白狼。」羅莎瑞則說當初確定演出時，幸好家中Wi-Fi很不穩，「他們才不會看到我興奮得跳來跳去、快要抓狂的樣子！」

海登克里斯坦森（左起）、羅莎瑞道森、強法洛和戴夫費羅尼興奮參與《亞蘇卡》第二季星戰慶典發布會。（盧卡斯影業提供）海登克里斯坦森（左起）、羅莎瑞道森、強法洛和戴夫費羅尼興奮參與《亞蘇卡》第二季星戰慶典發布會。（盧卡斯影業提供）

活動現場播放了一段第一季中，由海登飾演的安納金與亞蘇卡的片段，海登隨即現身，全場立刻起立鼓掌。雖然他近年淡出演藝圈，但在本次「星戰慶典2025」依舊是最受矚目的焦點之一，甚至售票的簽名會與合照機會，他的價格3萬2500日幣（約台幣7475元）也是最高的。

海登最後被問到有什麼話想說，簡單表示：「我能透露的不多，但安納金會在第二季回歸。」此話一出，現場又爆出一陣歡呼。《亞蘇卡》第二季預計下週才開拍，昨率先釋出以概念圖搭配旁白的預告，並暫訂2026年登場。

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