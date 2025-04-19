張學友出道40年紀念日 高歌謝3萬台粉沒跑票

張學友在小巨蛋舉辦「60＋」世界巡演。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友在小巨蛋最後一週「打卡」上班，明晚將舉辦第234場「60+」巡演，正式突破上一套「經典」巡演233場的輝煌紀錄；歌神去年6月攻蛋，因為生病而延期的3個場次，昨起終於補辦，見到滿場歌迷都沒退票，他感動回應「謝謝大家沒有放棄我，謝謝大家一直等到現在。」

張學友感謝歌迷沒有退票，願意等他10個月。（JDS提供）

張學友「60+」世界巡演自2023年6月從澳門起跑，至今歷時1年10個月，儘管過程偶有波折，但他傾盡全力的誠意與敬業態度，演唱會依舊獲得滿堂彩，口碑持續蔓延。

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為了彌補去年因為生病而延期的場次，昨晚張學友招認心情特別緊張，開場他依然在高台上以序曲《留住這時光》拉起帷幕，彷彿在跟現場歌迷約定，一起共度美好時光。

張學友唱完《我真的受傷了》，立刻向苦等10個月的觀眾送上問候，「大家還好嗎，特別謝謝今天的觀眾，我想知道到底有多少人是上次取消，票一直留到現在的。」

聽到滿場歌迷的歡呼，張學友感動說：「在這裡要謝謝大家對我的包容跟耐心，已經10個月了，10個月很容易就把票丟了，10個月很容易把今天這個日子忘記了，我知道你們來了，當然沒有忘記。」

張學友甚至開玩笑說：「很多人說『算了算了』，我等周董的（演唱會），劉德華不是來了嗎（去年也在小巨蛋開唱）？」讓粉絲聽了笑翻。

張學友在舞台上分享，昨天是他首張粵語專輯發行滿40週年的紀念日，先是感嘆：「出道滿40年了，當時我才24歲。」又忍不住驚呼：「那我不就64歲了嗎？我真的不敢相信。」

歌神笑稱不會去嘗試醫美，「打的硬梆梆我也受不了」，可是會努力維持身材，話才說完就劈腿表演一字馬。

張學友強調：「我要證明給自己看，50歲的事情，60歲也可以做，50歲可以唱的歌，60歲可以唱得更好。」最後堅定地說：「無論幾歲，我都要做一個更好的張學友。」獲得滿場觀眾熱情掌聲。

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