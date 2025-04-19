（東京現場直擊）星戰迷精心玩扮裝 「十萬」火急搶周邊商品 盧卡斯影業執行長興奮喊話

有星戰迷扮裝成星戰宇宙重要角色尤達大師，看起來維妙維肖。（美聯社）

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典」相隔17年再度於日本舉行，創下歷來最快完售紀錄，吸引來自全球125個國家及地區、超過10.5萬人參與盛會。盧卡斯影業執行長凱瑟琳甘迺迪在活動上分享展望，開心表示：「我們正邁向未來！」

星戰迷搶買慶典周邊商品，幾乎人手一堆，光結帳就要排上幾個小時。

（記者許世穎攝）

活動一早場外已聚集大批等待進場的粉絲，許多人更是悉心扮裝成星戰宇宙中的角色，吸引不少人拍照與合照。進場後最夯的商品販售部門更是被擠爆，粉絲看到限量周邊以及本次限定商品簡直殺紅眼，幾乎人手多袋，就怕錯過就沒有了。

請繼續往下閱讀...

盧卡斯影業執行長凱瑟琳甘迺迪（右）和首席創意官戴夫費羅尼一同出席「星戰慶典2025」。（盧卡斯影業提供）

為期3天的活動期間也會公布《星際大戰》影視作品與周邊商品等多項未來計畫與延伸發展，執行長凱瑟琳和首席創意官戴夫費羅尼一同出席，強調即使未來會投入更多資源在主題樂園與商品開發，「影視內容仍是品牌的核心」。她說星際宇宙的發展仍將面對各種挑戰，「但正是這些挑戰讓人興奮，我們會創造前所未見的內容，這就是我們的信念。」

粉絲化身曼達洛人與古古，還原度極高。（記者許世穎攝）

「星戰慶典2025」昨在日本千葉市的幕張展覽館舉行，活動還沒開始粉絲就在場外排隊。（記者許世穎攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法