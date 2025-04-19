楊繡惠化身啦啦隊女孩 俏皮喊話球團跟她簽約

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠主持新改版《綜藝新時代》，體驗啦啦隊女孩工作。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持新改版《綜藝新時代》，昨與來賓無尊到桃園棒球場體驗應援工作，楊繡惠穿上樂天制服化身啦啦隊，開心直呼自己是60年來第一跳，俏皮喊話球團可以考慮和她簽約，隨即遭阿翔吐槽：「我看先牽她過馬路比較快！」

籃籃稱讚楊繡惠穿起制服相當有架勢，不仔細看還以為是新成員，阿翔幽默強調要「遠遠地看」，楊繡惠則說自己當藝人就是因為想要當「千面女郎」，上一次在節目裡扮福音戰士，這次則是當啦啦隊女孩，「60年來第一跳，啦啦隊60歲也可以跳！」

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阿翔的媽媽最近身體不適、已住院兩個禮拜，上週檢查出有腦膜瘤，還不確定腫瘤是良性還是惡性，目前吃藥治療，還在持續觀察中。

阿翔表示，如果到南部錄影都會去醫院跟爸爸換班照顧媽媽，預計下週出院，媽媽現在走太久會暈眩，幸好有爸爸陪在身旁，他較放心。

談及這次節目改版，阿翔說節目型態一直有在做變動，接下來會到台灣368個鄉鎮走透透、未來也會造訪國外，體驗每個地區的職人工作與介紹更多好玩好吃的內容。

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