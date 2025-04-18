晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廖峻三度中風 右腦出血緊急住院

廖峻4天前在社群媒體PO出近照，當時氣色頗佳，神采飛揚。（翻攝自臉書）廖峻4天前在社群媒體PO出近照，當時氣色頗佳，神采飛揚。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻2018年二度中風後持續復健，近年雖不接戲，但今年開始投入YT平台「歐吉尚」製播，月初還到南投拍片，昨卻傳出三度中風，一早緊急送醫，經紀人提到廖峻先前兩度中風出血點在左腦，影響右半邊行動，這回出血點在右腦，目前腦壓已控制，轉往加護病房觀察腦中血塊，若沒有再擴大，康復機會大。

廖峻平時血壓正常，也有按時服藥、復健，昨卻不像往常一樣早上8點就起床，看護9點查看時，意外發現廖峻癱臥床上，意識模糊，還有尿失禁現象，趕緊叫救護車送醫，經醫師診斷是三度中風。經紀人指出廖峻腦部有出血點，醫師緊急處理止血後，下午病情較為穩定，轉往加護病房觀察。

廖峻昨三度中風，目前在加護病房觀察中。（經紀人提供）廖峻昨三度中風，目前在加護病房觀察中。（經紀人提供）

廖峻兒子廖錦德昨原本在彰化拍戲，得知爸爸生病，趕忙搭高鐵返北，卻和廖峻經紀人因病床照和手機起爭執，廖錦德不滿爸爸病床照外流，並稱經紀人以不合理原因拿走爸爸手機，讓他氣到要報警。

經紀人解釋自己在廖峻意識清醒且認得人時，詢問他本人可否拍照片發新聞，並透過新聞告知工作廠商現下因身體狀況無法履行合約，廖峻當時雖無法言語，但點頭表示答應；至於取走廖峻手機，經紀人說：「有先告知廖錦德，因工作事項繁多，必須回應廠商跟告知目前狀況，才先拿走。」經紀人無奈表示現在最重要的是廖峻的身體健康，而不是額外增添是非和口水戰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中