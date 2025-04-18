廖峻三度中風 右腦出血緊急住院

廖峻4天前在社群媒體PO出近照，當時氣色頗佳，神采飛揚。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻2018年二度中風後持續復健，近年雖不接戲，但今年開始投入YT平台「歐吉尚」製播，月初還到南投拍片，昨卻傳出三度中風，一早緊急送醫，經紀人提到廖峻先前兩度中風出血點在左腦，影響右半邊行動，這回出血點在右腦，目前腦壓已控制，轉往加護病房觀察腦中血塊，若沒有再擴大，康復機會大。

廖峻平時血壓正常，也有按時服藥、復健，昨卻不像往常一樣早上8點就起床，看護9點查看時，意外發現廖峻癱臥床上，意識模糊，還有尿失禁現象，趕緊叫救護車送醫，經醫師診斷是三度中風。經紀人指出廖峻腦部有出血點，醫師緊急處理止血後，下午病情較為穩定，轉往加護病房觀察。

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廖峻昨三度中風，目前在加護病房觀察中。（經紀人提供）

廖峻兒子廖錦德昨原本在彰化拍戲，得知爸爸生病，趕忙搭高鐵返北，卻和廖峻經紀人因病床照和手機起爭執，廖錦德不滿爸爸病床照外流，並稱經紀人以不合理原因拿走爸爸手機，讓他氣到要報警。

經紀人解釋自己在廖峻意識清醒且認得人時，詢問他本人可否拍照片發新聞，並透過新聞告知工作廠商現下因身體狀況無法履行合約，廖峻當時雖無法言語，但點頭表示答應；至於取走廖峻手機，經紀人說：「有先告知廖錦德，因工作事項繁多，必須回應廠商跟告知目前狀況，才先拿走。」經紀人無奈表示現在最重要的是廖峻的身體健康，而不是額外增添是非和口水戰。

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