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娛樂 最新消息

朴珪斌登大巨蛋開球 甜喊蝦仁燒賣厚呷

GYUBIN首次擔任大巨蛋開球嘉賓，親切揮手致意。（記者林正堃攝）GYUBIN首次擔任大巨蛋開球嘉賓，親切揮手致意。（記者林正堃攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕18歲韓國爆紅歌手「GYUBIN」朴珪斌以神曲《Really Like You》打開知名度，昨受邀替味全龍主場賽擔任開球嘉賓並於賽後演出，她透露前一晚睡不好，很緊張，同時又感到很光榮，自爆來台前曾拉著爸爸練習傳接球，一有空就瘋狂練習。

GYUBIN個子雖嬌小，但投球架勢十足。（記者林正堃攝）GYUBIN個子雖嬌小，但投球架勢十足。（記者林正堃攝）

GYUBIN身材嬌小，投球架勢十足，不過她自招爸爸認為自己投得不好，有次在家甚至不小心暴投，將棒球丟到路人身上，為此感到很不好意思。

繼泫雅、泰妍後，GYUBIN是第三位登上大巨蛋演出的韓國歌手，她許願未來事業成功時能到大巨蛋舉行專場演唱會，同時也入境隨俗秀了幾句中文，表示「很棒」、「辛苦了」，現學現賣粉絲教她的「古錐（可愛）」釋放甜美魅力。

首次來台的GYUBIN大讚台灣人熱情溫暖，尤其食物超合胃口，她率先品嘗台式美食，點名喜歡蝦仁燒賣，尤其肉汁多，口感好，另外最愛台灣珍奶，形容珍珠Q彈好喝，一連喝好幾杯都沒問題。

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