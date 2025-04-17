戴洛伊喜劇魂燃炸 一句「嚇到失禁」笑爆全場

戴洛伊林多大讚《罪人》導演萊恩庫格勒寫的劇本充滿黑色幽默，演出時逗樂全場。（歐新社）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕電影《罪人》充滿緊張氣氛還有步步進逼的吸血鬼，但導演萊恩庫格勒仍在片中加入令人會心一笑的黑色幽默。飾演藍調樂手的傳奇男星戴洛伊林多透露，他片中台詞「我覺得我好像嚇到失禁了」，在拍攝時讓全場都笑翻，「那句台詞真的太妙了！雖然它不是即興，是寫在劇本裡的，但當時大家都憋不住笑，連萊恩自己都笑了出來！」

導演被演員們一致推崇為當代最值得信賴的合作夥伴之一，飾演佃農「玉米麵包」的奧瑪米勒直說和他合作是一段很棒的經驗，「萊恩是一位真正的合作型導演，我認為他是當今最傑出的導演之一。能夠被選中參與他的作品，是我的榮幸。」

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戴洛伊也表示，導演對所有人都很有包容心，「不只是演員，還包括所有工作人員。」奧瑪當場補充，導演對劇組每一位成員的關心讓他印象深刻，「拍攝現場大概有兩百人，你隨便指一個人，萊恩都能叫出對方的名字，這真的非常厲害！」

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