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邱鋒澤挑戰民謠風 為黃偉晉圓夢-陳乃榮熬12年創作新歌

邱鋒澤挑戰民謠風 為黃偉晉圓夢-陳乃榮熬12年創作新歌邱鋒澤（左）和黃偉晉挑戰民謠風格新歌。
（原音娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤和黃偉晉合唱新歌《永遠永遠》，首次挑戰民謠曲風，黃偉晉高音唱功也在製作人邱鋒澤的「雕琢」下出現新高度。另外陳乃榮相隔12年再推出全新創作專輯《Whisper》，因為太興奮，還一口氣在兩家電台雙首播不同新歌。

陳乃榮覺得新專輯像是他的人生縮影。（Heartbeats Production提供）陳乃榮覺得新專輯像是他的人生縮影。（Heartbeats Production提供）

談到新歌創作靈感，邱鋒澤透露：「先前偉晉送了一支手機當生日禮物給我，但打開來沒有訊號，下一秒他開玩笑說：『斷訊FOREVER！』讓我在寫歌時啟發靈感，以FOREVER聯想到永恆、永遠概念！」

至於挑戰民謠風，主要是邱鋒澤、黃偉晉之前推出《過去式》時曾被問到下首歌要挑戰什麼曲風，當時黃偉晉脫口說出「民謠」，也讓邱鋒澤這次製作時覺得是替好友「圓夢」。

陳乃榮近年演了《搭錯車》，也發過現場專輯《跳舞的人不要散去》，但全新創作則等了12年，歷經結婚，以及父親和愛犬的離世，他覺得新專輯就像人生縮影，「也是到了這個年紀，種種情感的捨離。」

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