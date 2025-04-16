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娛樂 最新消息

AKB48 Team TP猜拳拚出線 爭奇鬥艷尬造型

AKB48 Team TP翁彤薰（左起）、張少瞳、潘姿怡、蘇姮羽、陳嘉儀、林瑋庭、蔡伊柔、陳泰琌在猜拳大會中勝出。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP翁彤薰（左起）、張少瞳、潘姿怡、蘇姮羽、陳嘉儀、林瑋庭、蔡伊柔、陳泰琌在猜拳大會中勝出。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP最近進行「猜拳大會」，團員憑運氣爭取演出機會，為了讓自己更搶眼，女孩們爭奇鬥豔拚創意造型，有團員把自己扮成香蕉、南瓜，也有人變身牛仔女孩和暴走族，甚至有從電視裡爬出來的貞子。

「猜拳大會」是日本女團AKB48的例行性活動，AKB48 Team TP也遵循傳統舉辦，不分前輩或後輩，人人機會均等，看的是猜拳的運氣，經過30幾輪緊張的猜拳，最後勝出的8位成員分別是冠軍陳嘉儀，以及翁彤薰、張少瞳、潘姿怡、蘇姮羽、林瑋庭、蔡伊柔、陳泰琌等團員，他們也順勢成為第九張單曲附錄曲《奇蹟瞬間》的選拔成員。

猜拳冠軍陳嘉儀把自己打扮成牛仔女孩，她說奪冠的秘訣是讓自己心態平靜。幸運色是黃色的潘姿怡，除了抓一串香蕉在手上當幸運物，更直接把自己打扮成一根香蕉。

4月19、20日AKB48 Team TP將到高雄舉辦兩場簽唱會；4月26、27日則將在華山舉行握手會。

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