程予希放下羞恥心扮學生 紀卜心蹺課吃麻辣燙被揍

導演邱晧洲（左起）昨偕同林子閎、程予希、紀卜心、施柏宇出席電影《夏日最後的祕密》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《夏日最後的祕密》昨舉行記者會，主要演員施柏宇、程予希、林子閎與紀卜心聯袂現身，4人在片中重返高中校園，再度穿上制服，程予希笑說「要先放下羞恥心」，才能讓觀眾相信他們真的是學生，紀卜心則自爆國中時曾補習班蹺課只為吃一碗麻辣燙，結果回家後被毒打。

程予希分享高中時偷偷南下墾丁玩一整天，凌晨再趕回台北上課，「當時還有留級生幫忙租車」，讓全場驚呼她根本就是電影裡角色的翻版。至於紀卜心蹺課吃麻辣燙被抓包，原來是發票沒藏好，被媽媽在書包裡發現，忍不住自嘲「做壞事很不會處理善後」。

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林子閎坦承小時候不太愛讀書，雖然會蹺課但從不惹事，他和施柏宇私交甚篤，拍攝期間兩人常相約下戲後去跑步，自稱是彼此的「跑友」，不過施柏宇苦笑表示：「殺青後原本想繼續相約跑步，但他太早起了！我9點起床，他5點就起來晨跑，根本追不上。」《夏日最後的祕密》將於4月30日在台上映。

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