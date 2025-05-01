女主播新聞播報中宣布結婚 新郎身分曝光

日本電視台主播郡司恭子在節目中宣布自己結婚的消息。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本電視台主播郡司恭子今（1）日宣布結婚，她在新聞節目《ミヤネ屋》當中現場透露此消息，同時也在個人社群平台發文與大家分享這個好消息。郡司恭子表示新郎是個上班族，兩人決定舉辦簡單大方的私人婚禮，希望外界給予祝福。

《ミヤネ屋》在日本時間下午3：30（台灣時間下午2：30）由主持人宮根誠司突然在節目中宣布：「今天播報最新消息，請收看郡司主播」畫面一轉身穿白色上衣、繫著黑色絲帶的郡司恭子便出現在舞台上表示：「是的，我在新聞現場直播報導」並笑著宣布自己結婚的消息，為了慶祝她結婚，節目組也貼心的搭配木村Kaela歌曲〈Butterfly〉當作賀禮。

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郡司恭子透露自己嫁給圈外人，丈夫是一個普通上班族。（翻攝自IG）

郡司恭子表示新郎是個普通的上班族，並笑說在婚禮上自己的父親看起來快要哭的樣子，但事實上他並沒有掉眼淚，她也對於節目組特別利用時間播報她個人的婚訊表示感謝。郡司恭子同時也在社群平台發文宣部結婚消息，她說：「致所有幫助過我的人，雖然這是件私事，但我結婚了。前幾天在親密的家人、朋友陪伴下舉行了一場小型婚禮」她猶豫是否要透過網絡宣布這個消息，但是由於大家向來對她支持有加，所以她決定和大家分享這個喜訊。郡司恭子也表示結婚之後她仍然會繼續努力工作，希望能得到支持與鼓勵。

郡司恭斯對於穿搭有自己的獨特品味，甚至成立了自己的服飾品牌。（翻攝自IG）

34歲的郡司恭子從慶應義塾大學畢業後即進入日本電視台，目前出現在新聞節目與週五凌晨的《夜バゲット》。就讀大學期間就是風雲人物的郡司恭子非常喜歡打高爾夫，在電視台內也因獨特有品味的穿搭風格被稱為「時尚領袖」，2010年9月更推出服裝品牌「Audire」成為業界第一人。

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