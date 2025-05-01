英國搖滾樂團主唱抗癌30年 不敵病魔過世享壽66歲

英國搖滾樂團「The Alarm」主唱麥可彼德斯布敵癌症病魔過世。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國搖滾樂團「The Alarm」主唱麥可彼德斯（Mike Peters）與血癌抗爭30年，日前他的妻子悲戚證實他不敵癌症病魔過世，享壽66歲，妻子表示「自己的心永遠碎了」並對於失去真愛感到痛心。

The Alarm是一隻來自英國威爾斯搖滾樂隊，成立於1981年，影響了當代的語文、文化，也曾為U2及搖滾詩人巴布狄倫開場，成為20世界80年代最具影響力的新浪潮樂團。

請繼續往下閱讀...

英國搖滾樂團「The Alarm」主唱麥可彼德斯。（翻攝自X）

主唱彼得斯1995年被診斷出罹患淋巴瘤，之後又患上血癌，身為生命鬥士的他，與癌症病魔抗爭30年，並與妻子朱爾斯（Jules）共同在癌症治療方面做出許多貢獻，他的付出獲得肯定，2019年被授予MBE勳章，沒想最終仍不敵病魔，撒手人寰。

彼得斯原本在超市電腦部門工作，後於1977年欣賞「Sex Pistols」表演後獲得啟發，組建「The Toilets」樂團，之後經過多次陣容變動，The Alarm正式於1981年登上舞台，舉辦第一場演出。The Alarm最特殊之處在於走出龐克時代，並創下唱片銷售五百萬張記錄，成為繼湯姆瓊斯與邦尼泰勒之後打入美國市場的先鋒。

英國搖滾樂團「The Alarm」主唱麥可彼德斯過世，享壽66歲。（翻攝自X）

1983年The Alarm在U2美國巡迴演唱會出，擔任暖場嘉賓，獲得極大回響。1984年發表首張專輯《Declaration》，創造出《Sixty Eight Guns》、《Blaze of Glory》皆為經典歌曲。

除了U2之外，The Alarm也是廣受大牌明星認可的實力性樂團，巴布狄倫、皇后樂隊都對他們相當讚賞。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法