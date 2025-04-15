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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）歐漢聲綜藝留級生 燃起傳承使命感

歐漢聲以前最愛的是唱歌，為了找唱歌的機會才去主持。（記者胡如虹攝）歐漢聲以前最愛的是唱歌，為了找唱歌的機會才去主持。（記者胡如虹攝）

跟隨胡瓜14年還沒畢業 綜藝魂深入骨子裡

歐漢聲（左）現在有了綜藝魂，對於主持有了使命感。歐漢聲（左）現在有了綜藝魂，對於主持有了使命感。

文、圖／胡如虹

歐漢聲自稱綜藝留級生，覺得當留級生比較輕鬆。。（記者胡如虹攝）歐漢聲自稱綜藝留級生，覺得當留級生比較輕鬆。。（記者胡如虹攝）

最近「歌神」張學友在台北小巨蛋開演唱會，他在演唱會上說他熱愛唱歌，又有這麼多歌迷的支持，絕對不會退休，會一直唱下去。

歐漢聲視張菲（左起）、胡瓜、吳宗憲為師公、師父、老師，有幸在三位綜藝大哥的身邊學習。（資料照）歐漢聲視張菲（左起）、胡瓜、吳宗憲為師公、師父、老師，有幸在三位綜藝大哥的身邊學習。（資料照）

我忍不住想起「歐弟」歐漢聲當年在「四大天王」偶像團體就是以模仿張學友出道，他也有一副好歌喉，只是30年過去了，張學友還在唱，歐弟卻已轉換跑道去當主持人了。

唱歌轉主持 承認心變了

問歐弟看張學友開演唱會有沒有什麼特別感觸？他先是笑笑說，學友哥真的很替歌迷著想，到高雄開唱還特別學唱台語歌《家後》，他最近也跟乾媽美鳳姐（陳美鳳）、「皇帝」陳亞蘭合唱了台語歌，覺得台語歌有一種特別的韻味，正考慮是不是要出個台語歌，不過談起唱歌跟主持，他承認自己的心變了。

「我以前只想要唱歌，他們說紅了就可以發唱片，我以此為目標，主持過300場校園，接活動、做綜藝，做了很多事，後來終於出了一張個人專輯，但也發現主持對我好像變得很重要。」 歐弟曾經是「四大天王」、「羅密歐」偶像團體的成員，隨著當兵團體解散，退伍後重返演藝圈先去主持了校園演唱會，一路往主持發展。

鑽石舞台之夜 體驗秀場文化

人生充滿了變數，不在預期中的際遇或許是上天送給你的珍貴禮物，歐弟接受了上天的美意，很認真的當主持人。他能歌能舞能演，插科打諢的臨場反應大家有目共睹，除了主持電視節目，前陣子胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會，他也是主持人之一，體驗了秀場文化，也貢獻了一個點子，戴上水豚造型的帽子，利用諧音哏把水豚的英文音譯「卡比巴拉」，結合阿吉仔的招牌歌曲《命運的吉他》裡的歌詞「我比別人卡認真》， 逗得觀眾哈哈大笑。

歐弟常把師父胡瓜掛在嘴邊，很感謝師父的提攜，卻又笑說自己在瓜哥身邊14年還沒有畢業，是個「綜藝留級生」，不過他也樂在其中。嘴巴說當綜藝留級生比較輕鬆，他還是有反省自己怎麼仍在留級，他說大家檢視他的眼光，從以前還小、還年輕，到現在還不夠老，他的年紀是個尷尬的問題。

主持人最厲害的就是轉念，化危機為轉機，歐弟清楚自己的問題，但也珍惜沒畢業才可以一直在師父身邊學習的機會，只是他笑說師父瓜哥常罵他：「太不愛賺錢了，還挑工作！我在你這個年紀什麼工作都接，什麼錢都賺。」他愛騎重機、愛衝浪，不像師父，可能像到師公。

合作綜藝大哥 發現處處有學問

歐弟口中的師公是張菲，他很幸運跟張菲、胡瓜、吳宗憲幾位綜藝大哥都合作過，這3位前輩被他視為師公、師父跟老師，跟著他們學習愈久，愈發現主持之路碰到的狀況百百種、學海無涯。尤其看到師父瓜哥從電視到秀場，再到YouTube開節目，不斷地在學習、拓展、延續主持生命，讓他也在思考以他這個年紀可以做什麼樣的延續。

很多人說主持的錢很好賺，只要耍耍嘴皮子就可以，但其實主持是一個腦力活，要想點子、想梗、隨機應變掌控全場，唱歌、演戲可以靠顏值加分，主持考驗臨場反應，必須要有實戰經驗。歐弟說他跟在前輩身後，發現他們在藝術上下了很多功夫，訪談跟觀眾互動都是學問。他以前主持像耍寶，不用管太多流程、人文情感，現在會注意這些細節，認真想著如何接下師父的綜藝傳承。

從只愛唱歌，為了找唱歌的機會才去主持到現在對主持有了使命感，歐弟不知不覺有了綜藝魂，連聊天都可以隨意丟出綜藝梗，他這個綜藝留級生可以畢業了！

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