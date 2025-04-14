人氣歌姬愛繆沒偶包 萌變聲蠟筆小新 俏皮下跪玩求婚

愛繆在北流連唱兩天展現俏皮可愛，從小學生到7旬阿嬤都嗨到不行。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本才女愛繆暌違7年再度來台開唱，身價扶搖直上，現在已經是代表日本的人氣歌姬，週末在北流連唱兩天吸引1萬人朝聖，她與粉絲互動逗趣，甚至當場上演蠟筆小新模仿秀，用小新的聲音以中文問候大家：「我喜歡蔥油餅，呷飽未？」笑翻全場。

愛繆昨以《反正都要死》、《Lucky Color》及《金盞花》等歌曲開場，台粉應景的揮舞著橘色的金盞花，現場變成一片花海，愛繆開心大讚非常漂亮。雖然螢幕上有即時翻譯，不過愛繆手背上仍寫滿小抄，努力以中文與台粉對話，聽說年輕人很愛講「真假」，她也特別學這兩個字，結果整場演唱會「真假」連發，十分無厘頭。

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她透露，兩年前曾私下來台旅遊，當時去了故宮看到翠玉白菜，因此台北場的專屬圖像才畫了白菜以及兩顆小籠包。此次來台，愛繆恰好碰上廟會舉行，還品嘗了珍奶、芭樂汁，並用中文大讚「我喜歡蔥油餅、洪瑞珍」，直呼實在太好吃，得更賣力演出消耗卡路里。

愛繆跳下舞台，比出愛心與歌迷互動。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆演唱逾20首歌曲，包括首次在台北演唱的《Sketch》，在演唱代表作《你不聽搖滾》時，掀起全場大合唱，讓愛繆大讚「水啦」。演唱尾聲更跳下舞台，不但親了粉絲手上的金盞花，甚至拿金盞花對著男粉絲單膝下跪，宛如求婚場景，現場尖叫聲不斷。

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