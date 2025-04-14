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葉天健盼輕鬆自在離去 生前告別式溫馨曝光

葉天健生前告別式找來至親好友團聚，場面相當溫馨。（陳凱倫提供）葉天健生前告別式找來至親好友團聚，場面相當溫馨。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕製作《小人物狂想曲》、《新聞挖挖哇》的資深製作人葉天健4月10日肝癌病逝，享壽82歲。他生前自知健康每況愈下，2020年以生前告別式向摯愛親朋道別，擔任主持及總召的陳凱倫近日翻箱倒櫃，尋找兩人合作的照片與錄影帶，感慨人生很像一場來去無常的旅行。

知名製作人葉天健（右）2020舉辦生前告別式，由陳凱倫籌劃並擔任主持。（陳凱倫提供）知名製作人葉天健（右）2020舉辦生前告別式，由陳凱倫籌劃並擔任主持。（陳凱倫提供）

葉天健曾表示，若有一天自己離去，希望能以最輕鬆自在的方式告別，「我不喜歡追思會，我希望在我還健康、還能笑的時候，與朋友相聚，留下最好的記憶。」陳凱倫知曉葉天健注重形象，當年特別請來妝髮造型師，希望為他呈現出最好的狀態。

陳凱倫憶起葉天健離世那晚，身體疲憊不堪、頭隱隱作痛，冥冥中彷彿葉天健在叮囑他要照顧好自己，別讓身體再倒下，「到了醫院，我才得知他最終因癌症離世，萬萬沒想到，那天我們歡笑相聚，竟是永別。」葉天健告別式將於4月17日上午9點15分在二殯景仰廳1樓「至真一廳」舉行公祭。

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