金馬男配谷峰辭世享耆壽94歲 星友悲悼

香港資深男星谷峰3月底離世，讓親友及粉絲相當震驚。（資料照）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《九品芝麻官》的香港資深男星谷峰前晚傳出離世，享耆壽94歲。武打男星衛子雲在社群透露谷峰3月27日在住處逝世，消息傳出讓親友及粉絲相當震驚，他的好友邵音音也向港媒證實噩耗。

谷峰原名陳思文，1965年加入邵氏公司擔任演員，拍過包括《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等超過百部電影，更曾以《武松》及《待罪的女孩》兩度獲得金馬獎最佳男配角肯定。1990年後改以拍電視劇集為主，也在周星馳1994年電影《九品芝麻官》飾演大反派常威之父「水師提督常昆」。

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曾和谷峰合作《新獨臂刀》的姜大衛昨也於社群平台PO出該片海報，並留言悼念︰「老朋友，老拍擋，老對手，老前輩，一路好走RIP！」曾於港劇《天涯俠醫》飾演谷峰女兒的盧巧音也上傳兩人合照，感嘆「下次再見啦！一路好走啦前輩！谷峰先生！好好的前輩，一秒入戲。」

港星姜皓文則提到，當年低潮時獲谷峰鼓勵繼續堅持，對於他的驟逝大嘆可惜，稱對方是他非常敬重的前輩、導師，「合作拍戲時他教會我很多，希望前輩一路好走。」

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