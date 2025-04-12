張家輝拍贖夢 用臉急遮劉俊謙裸臀

張家輝（左）、劉俊謙來台宣傳電影《贖夢》，大方分享拍攝趣事。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港影帝張家輝暌違10年來台，與劉俊謙合體宣傳電影《贖夢》，踏上寶島的他最想念牛肉麵，且再次感受到台灣人十分熱愛電影，對電影的熱忱完全沒有變，「作為電影人好開心，看到大家喜歡電影，這裡就是天堂。」

劉俊謙（後排左二）在《贖夢》中飾演精神科醫生，調查張家輝（前）惡夢纏身的原因。 （甲上娛樂提供）

《贖夢》是張家輝第四部自導自演的作品，電影以夢為發想，張家輝昨受訪表示自己很喜歡做夢，常常夢到開心的事情。被問到是否有做夢到一半不小心打到太太關詠荷，張家輝笑說：「我曾被她打過一次，不知道她是故意還是裝睡，我想了一陣子還是相信她（不是故意的）。」

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電影從構思到上映耗時4年，期間張家輝的8旬母親病逝，張家輝強忍悲傷，在後事處理完後回到劇組工作，表示母親都沒有託夢給他，不過對媽媽很掛念，特別是忙碌的時候會想起媽媽，讓他很難受。

劉俊謙在片中背部全裸，他強調沒有刻意去練身材，不需要過心裡那一關，因為是很自然的事情。不過拍攝時攝影鏡頭一度固定在劉俊謙的屁股，讓張家輝嚇得趕緊衝向前用臉遮住畫面，不讓更多人看到，「他這麼相信我，他有事情我不站出來，不夠義氣！」

這次好友劉德華答應他的邀約來客串，他表示「我想再過分一點的事情，他都會答應」，被問到有機會讓劉德華露屁股嗎？張家輝笑說：「我沒見過他幹這個事情，如果有需要的話，我也不敢問他。」另一好友張學友昨於台北小巨蛋開唱，張家輝說不讓張學友來探班，擔心害張學友感冒，直呼「我擔當不起啊！」

曾與張家輝、劉俊謙合作的港星古天樂，昨傳出因視網膜破2個洞，近期要停工動手術，張家輝表示現在醫學技術很先進，可能只是很小的問題，要大家不用太擔心。

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