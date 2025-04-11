張秀卿自豪愛女好樣的 美國歌曲創作大賽亞軍

林莉（右）創作獲國際獎項，開心表示是交給媽媽張秀卿的成績單。（張秀卿提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿的寶貝女兒林莉以藝名L1Z勇闖歌壇，畢業於伯克利音樂學院的她，近來以創作歌曲《Toy》勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B / 嘻哈類第二名，讓張秀卿感動到噴淚。

林莉大學畢業後留在美國音樂圈發展，靠著創作接下許多音樂製作案，未來也有發行個人EP的規劃。

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對於創作獲得國際獎項的肯定，林莉昨與媽媽合體受訪，開心表示：「這是交給母親的成績單，也是我22歲的生日禮物，我會持續的努力創作。」

外型亮麗的林莉在美國求學時間桃花不斷，這首獲獎的歌曲《Toy》，就是寫下自己的感情故事，曾遇到渣男被對方當作玩具。

林莉透露這首新歌，就是要提醒年輕女孩，「要清楚知道自己的價值，不要被人家隨便丟棄。」當時遇到老外渣男卻執迷不悟，牽扯了一年才斷開。

對於女兒談戀愛受到委屈，張秀卿直說年輕人談感情很正常，很希望林莉在美國能有交往對象，有人幫忙照顧她反而不會擔心。

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