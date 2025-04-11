金城武可望現身坎城影展 殺青7年多《風林火山》入選午夜展映

由金城武主演的《風林火山》已拍完7年多，影迷終於等到電影出土。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展昨公布片單，由《殭屍》導演麥浚龍執導已在2017年拍攝完成的《風林火山》，確定以午夜展映形式在影展登場，該片集合亞洲男神金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓等重量級卡司，由於延宕多時，一度都要變成「都市傳說」，金城武也有望隨片出席影展首映。

班尼奇歐狄托羅（左）和凱特溫絲蕾的女兒米亞薛爾波頓主演魏斯安德森新片《腓尼基計劃》，入圍坎城影展主競賽。（翻攝自X）

主競賽片方面，包括魏斯安德森、李察林克雷特、《仲夏魘》導演亞瑞艾斯特等多位國際知名導演都有新作品角逐本屆金棕櫚大獎，影展星光陣容備受矚目。「黑寡婦」思嘉喬安森除了演出魏斯新片《腓尼基計劃》，首度擔任導演的《艾莉諾大帝》（暫譯）也入選「一種注目」單元。

請繼續往下閱讀...

大滿貫影后茱麗葉畢諾許出任本屆坎城影展主競賽評審團主席。（法新社）

第78屆坎城影展將於5月13日至24日舉行，先前已公布大滿貫影后茱麗葉畢諾許擔任評審團主席，還有巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯將帶著新片《不可能的任務：最終清算》進行非競賽展映，81歲資深影帝勞勃狄尼洛則獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法