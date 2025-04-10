曹佑寧衝撞球隊教練淚眼收場 夏騰宏國中連署廢髮禁 鬧到轉學

曹佑寧（右起）、夏騰宏和段鈞豪合作《星空下的黑潮島嶼》，默契極佳。（客台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏騰宏、曹佑寧、段鈞豪昨宣傳客台戲劇《星空下的黑潮島嶼》，曹佑寧戲裡是被關在綠島的政治犯，面臨長官高壓管理，曾是棒球員的他，認為過往球隊生活也是高壓，唯一一次衝撞教練，是因他被選上國家代表隊，教練罵他「態度散漫、自以為是」，讓他備受委屈，氣到把護具丟到鐵皮屋後甚至落淚，沒想到眼淚攻勢軟化教練的鋼鐵心。

一旁夏騰宏戲裡戲外性格都頗叛逆，他國中時先在嘉義唸書，因不滿學校有髮禁，帶著同學連署廢除髮禁，沒想到「萬人響應、一人到場」，最終只有他被教官抓到懲罰，索性轉學回台北唸書，後來讀高中時，他不愛上學，高中硬生生唸了6年，學校還拜託媽媽來簽切結書，他才能在22歲時順利畢業。

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夏騰宏到演藝圈發展，一開始依舊故我，剛出道時拍短片，當時認為導演一直要他演不適合角色的演法，不耐煩嗆聲導演「為何這樣拍」，沒想到後來無論他怎樣拍，都被導演喊NG，才意識到自己被針對，也逐漸收斂性格。

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