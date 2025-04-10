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張孝全年輕時混西門町 婁峻碩肖想封街器子圓夢

《器子》西門町封街首映會，張孝全（圖）、婁峻碩出席會影迷。（記者潘少棠攝）《器子》西門町封街首映會，張孝全（圖）、婁峻碩出席會影迷。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕 台片《器子》昨在台北西門町盛大舉行封街首映，導演簡學彬率領主演張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌與小春等人一同出席，張孝全被問到是否扛票房，當場笑說：「是我要扛嗎？我只能說，希望觀眾喜歡這部電影。」

張孝全在片中命運多舛，被誣賴、入獄、甚至失去孩子，他分享拍攝時的情緒都照著劇本走，至於劇情是否讓他更珍惜與兒子的相處時光，他笑說：「如果有回家，一定會抱他一下、親他一下。他如果睡著了，就可以瘋狂亂親，因為他不太會醒來。」

《器子》西門町封街首映會，張孝全、婁峻碩（圖）出席會影迷。（記者潘少棠攝）《器子》西門町封街首映會，張孝全、婁峻碩（圖）出席會影迷。（記者潘少棠攝）

近期股市波動，不少人擔心影響觀影意願，李沐則笑說：「我們要引導大家報復性消費，看電影大快人心！」婁峻碩則說從小就夢想能在西門町封街辦活動，「原本以為會是唱片簽唱會，沒想到電影先幫我實現了！」

張孝全也回憶自己年輕時就在西門町「混」、玩滑板，婁峻碩笑說：「真的！以前姐姐們都會說，張孝全在這裡學滑板！」讓張孝全聽了笑回：「現在不滑了啦，太容易受傷。」《器子》明天在台上映。

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