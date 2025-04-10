白冰冰7年「挨3200針」！ 求子血淚斑斑

白冰冰（前）參加生殖醫學中心開幕剪綵，不吝分享過去求子失敗的經驗。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰近期積極經營YouTube網路節目《誠懇逗陣》，最新一集她受邀參加桃園的生殖醫學中心開幕剪綵，她大方分享自己求子失敗16次的血淚史，提到在白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，直呼過程血淚斑斑，「這是我平常不願碰觸的痛，但希望我走過的失敗路，別人不要再走了。」

從42歲拚到48歲 曝腿臂腹布滿針痕 嘆像活在地獄

白冰冰27年前開始嘗試做試管嬰兒，7年進行了16次，當時的技術從療程開始就必須打很多的排卵針，再全身麻醉取出卵子，等卵子植入子宮後，又要打很多的黃體素，還必須臥床14天才能下床走路，7年來她至少挨了3200針，「打到最後雙腿、雙臂、肚子上都布滿細細的針孔。」

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遺憾的是，白冰冰從42歲拚到48歲都未如願得子，白冰冰分享自己失敗的經驗，提到以前取精不易，也不好到處請人幫忙捐精，「我是特別拜託朋友幫忙找的，16次都是取同一個人的精子，當時換了好幾個醫生，就沒想到要換『精主』，現在想想，說不定卵子和精子不是那麼的適合。」

白冰冰也透露當時她有子宮肌瘤，懷疑是不是也有可能導致胚胎無法順利著床？對此，醫師則解釋子宮肌瘤要看大小和位置，如果靠近子宮內膜，可能會干擾胚胎著床，會建議處理，但如果位置在比較外面就還好，可以繼續觀察。

憶起做試管的日子，白冰冰感嘆像活在地獄裡，但也因過去失敗的經驗，讓她更願意跟大家分享，盼能夠透過自身經歷幫助更多的不孕者。

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