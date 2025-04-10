阿湯哥《不可能8》首映 嗨喊重返坎城紅毯

湯姆克魯斯（右）將和編導克里斯多夫麥奎里一同出席《不可能的任務：最終清算》坎城影展首映。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展宣布「阿湯哥」湯姆克魯斯今年將帶著新作《不可能的任務：最終清算》再度現身坎城影展，進行非競賽展映，阿湯哥將和長期合作的導演兼編劇克里斯多夫麥奎里，以及電影主要演員一同踏上坎城影展紅毯，出席盛大首映。

這將是阿湯哥第三次出席坎城影展，1992年他與當時的妻子妮可基嫚一同出席《遠離家園》坎城首映；2022年他以《捍衛戰士：獨行俠》強勢回歸，不僅帶來全球首映，還舉行了一場激勵人心的大師課，更在現場感動接受榮譽金棕櫚，成為影展史上的高光時刻。

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阿湯哥很高興和導演麥奎里再度合作，大讚他不只是親愛的朋友、創作上的兄弟、「更是一位永恆的藝術家」。他說為該片進行的訓練與準備，集過往所有努力之大成，「從深海到高空，我迫不及待想與大家分享更多了！」《不可能的任務：最終清算》將於5月14日在坎城影展首映，5月23日正式在台上映。

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