館長飆罵吳宗憲賠80萬 更二審加碼公開道歉

陳之漢（圖）嗆罵吳宗憲遭判緩刑、賠80萬元，更二審還應公開道歉。（資料照，記者王文麟）

〔記者楊國文／台北報導〕網紅「館長」陳之漢2019年在網路開直播，公開嗆罵藝人吳宗憲稱「你吃洨（精液）也沒有人要看」及三字經，刑事方面，館長被依公然侮辱罪判處拘役58日、緩刑2年定讞，民事求償方面，館長須賠償80萬元確定，高等法院更二審昨針對吳宗憲訴請應公開道歉部份，判決館長應在新聞網站首頁刊登一天的道歉啟事，以回復吳的名譽；可上訴。

陳之漢嗆罵吳宗憲（圖）遭判緩刑、賠80萬元，更二審還應公開道歉。（資料照，記者王文麟、潘少棠攝）（資料照，潘少棠攝）

高院更二審審理認為，館長所為已不法侵害吳宗憲名譽權；參照憲法法庭判決意旨，並審酌館長和吳宗憲均為知名公眾人物，加上吳是在具高瀏覽人次的YouTube頻道遭館長侵害名譽權，對吳的名譽侵害情節及程度甚鉅，應獲得適當的澄清效果，而刊登道歉啟事僅1天，不至於過度侵害館長的思想自由及不表意自由，並符合比例原則，判決館長須在新聞網站上首頁頂部橫幅，刊登道歉啟事，以回復吳的名譽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法