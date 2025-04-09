晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長飆罵吳宗憲賠80萬 更二審加碼公開道歉

陳之漢（圖）嗆罵吳宗憲遭判緩刑、賠80萬元，更二審還應公開道歉。（資料照，記者王文麟）陳之漢（圖）嗆罵吳宗憲遭判緩刑、賠80萬元，更二審還應公開道歉。（資料照，記者王文麟）

〔記者楊國文／台北報導〕網紅「館長」陳之漢2019年在網路開直播，公開嗆罵藝人吳宗憲稱「你吃洨（精液）也沒有人要看」及三字經，刑事方面，館長被依公然侮辱罪判處拘役58日、緩刑2年定讞，民事求償方面，館長須賠償80萬元確定，高等法院更二審昨針對吳宗憲訴請應公開道歉部份，判決館長應在新聞網站首頁刊登一天的道歉啟事，以回復吳的名譽；可上訴。

陳之漢嗆罵吳宗憲（圖）遭判緩刑、賠80萬元，更二審還應公開道歉。（資料照，記者王文麟、潘少棠攝）（資料照，潘少棠攝）陳之漢嗆罵吳宗憲（圖）遭判緩刑、賠80萬元，更二審還應公開道歉。（資料照，記者王文麟、潘少棠攝）（資料照，潘少棠攝）

高院更二審審理認為，館長所為已不法侵害吳宗憲名譽權；參照憲法法庭判決意旨，並審酌館長和吳宗憲均為知名公眾人物，加上吳是在具高瀏覽人次的YouTube頻道遭館長侵害名譽權，對吳的名譽侵害情節及程度甚鉅，應獲得適當的澄清效果，而刊登道歉啟事僅1天，不至於過度侵害館長的思想自由及不表意自由，並符合比例原則，判決館長須在新聞網站上首頁頂部橫幅，刊登道歉啟事，以回復吳的名譽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中