徐乃麟叫陣胡瓜 外景節目逗熱鬧

徐新洋（左起）、徐乃麟、胡瓜、胡釋安曾一起合體錄製YT節目。（《下面一位》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕綜藝老將外景節目掌兵符！日前掃到黃子佼颱風尾的徐乃麟，人氣不減，將接下東森新檔外景節目《全村的希望》，預計5月週日晚上8點播出，對打胡瓜已播出12年的民視《綜藝大集合》；浩角翔起、顏永烈、莎莎也傳出回鍋老東家TVBS，不過卻爆出「卡關」，電視台表示還在努力中。

阿翔（左）與浩子回歸老東家頻卡關。（資料照，記者潘少棠攝）

徐乃麟手上握有《天才衝衝衝》、《醫師好辣》、《挑戰吧！大神》3個節目，還要接下外景主持，對尬綜藝常勝軍胡瓜。《綜藝大集合》已播出12年、擁有大量忠實觀眾，胡瓜老神在在表示祝福，透過老婆丁柔安說：「（胡瓜）一定是很開心，一直很希望大家可以把台灣的綜藝、表演像是鑽石舞台的東西可以熱絡起來，希望能炒熱市場，讓觀眾可以有更多不同的娛樂選擇。」

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徐乃麟1988年曾與胡瓜一同主持《百戰百勝》，交情不淺。胡瓜創YouTube頻道《下面一位》時，徐乃麟帶著徐新洋跟胡瓜、胡釋安相見歡、兩組父子檔合體拍片，昔日搭檔未來將比拚收視，徐乃麟是否能殺出血路有待考驗。

徐乃麟新外景節目《全村的希望》將邀請明星與民眾一起互動玩遊戲，還找來兒子徐新洋擔任固定班底；徐乃麟前陣子才因公開談黃子佼復出遭到炎上，發聲道歉仍挨網友罵聲，如今新節目消息曝光，他低調表示一切以製作單位及電視台發言為主，東森電視則回應：「目前新節目正在籌備當中，全新規劃也將陸續曝光。」

不過以開節目來說，浩子、阿翔等人就沒這麼順利，浩角翔起、顏永烈過去在TVBS《食尚玩家》主持11年，主持群在2018年集體請辭，去年傳出原班人馬有望再回鍋錄製新節目，原先排定今年3月就要錄影卻卡關，據悉最快錄影時間很可能要到6月後，TVBS表示雙方持續努力中，依然樂觀其成。

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