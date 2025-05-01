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（影）連江縣好大的官威 名導汪怡昕：拍台灣題材沒那麼賤

導演汪怡昕準備將台灣進行第一次民選總統時，中國文攻武嚇的歷史故事搬上大銀幕。（翻攝自YouTube）導演汪怡昕準備將台灣進行第一次民選總統時，中國文攻武嚇的歷史故事搬上大銀幕。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕執導《國際橋牌社》的名導汪怡昕準備將29年前台灣即將進行第一次民選總統時，中國對台灣進行文攻武嚇的歷史故事搬上大銀幕，拍成電影《國運之戰》。今（1）汪怡昕在網路發文，透露自己約了連江縣長拜會半年才成行，早上才被臨時通知縣長身體不適，改由文化處長接見，見面之後，汪怡昕說：「發生了我10年來第一次面對縣市一級首長大怒，甩門大罵而走」。

為了拍攝《國運之戰》，汪怡昕半年前就開始約連江縣長見面，今日才成行。（本報資料照，記者胡舜翔攝）為了拍攝《國運之戰》，汪怡昕半年前就開始約連江縣長見面，今日才成行。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

汪怡昕從今年3月起為電影《國運之戰》集資，內容為台灣即將進行第一次民選總統時，中國進行武力恫嚇，當時站在國家最前線不息已命相搏、誓死衛國的軍人故事。怎料今日拜會連江縣長卻碰了一鼻子灰，讓汪怡昕說：「反共真的沒那麼難，當官的真的沒那麼大，願意拍台灣題材的劇組真的沒那麼賤」！

汪怡昕好奇：前線居民的衛國故事，難道不想被年輕一輩看到嗎？（翻攝自YouTube）汪怡昕好奇：前線居民的衛國故事，難道不想被年輕一輩看到嗎？（翻攝自YouTube）

為了拍攝《國運之戰》，汪怡昕半年前就開始約連江縣長見面，沒想到今日成行，卻臨時被告知由文化處處長吳曉雲接見，兩人談了半小時之後，對方不斷說「現在的台灣執政者一直在激化對立……」、「我們縣長只要去大陸（中國）就被陸委會找麻煩…..」、「你的電影不是純粹的商業作品……」、「縣長常會去大陸（中國），他支持你們拍攝會不會受影響？」、「萬一年輕的一代被電影激化，喊打喊殺……」、「國防部願意支持？是一個人說的，還是誰說的？」、「再激化下去會不會打起來？」、「打起來我們是犧牲的第一線……」，讓昨日還在溫暖微笑的汪怡昕動怒，大罵之後甩門拂袖而去。

汪怡昕執導電影《國運之戰》想將30年前『同島一命』故事從歷史灰燼中撈出來。（翻攝自YouTube）汪怡昕執導電影《國運之戰》想將30年前『同島一命』故事從歷史灰燼中撈出來。（翻攝自YouTube）

汪怡昕好奇：「前線居民的衛國故事，難道不想被年輕一輩看到嗎？」卻得到「我怕不懂事的台灣年輕人看完，會更偏激……」、「現在恐怕不是拍這個題材的好時機…」的答案。汪怡昕為了此次拜會準備了完整城市行銷企劃，卻遭到不分青紅皂白的扣上帽子，讓汪怡昕想問問連江縣政府「是誰把30年前『同島一命』這個好故事從歷史灰燼中撈出來告訴年輕一輩的？是誰讓馬祖前線的衛國故事告訴年輕人的？」

導演汪怡昕大罵：願意拍台灣題材的劇組真的沒那麼賤。（翻攝自YouTube）導演汪怡昕大罵：願意拍台灣題材的劇組真的沒那麼賤。（翻攝自YouTube）

汪怡昕提到，4年前拍攝《國際橋牌社2》時，連江文化處長認為不是好時機，到了現在依舊不是好時機，讓汪怡昕忍不住：「那什麼時候才是好時機？好像只要反共的題材，對妳們來說，年年都不是好時機吧？」更留下一句：「縣長不願意合作無妨，直說！而不是隨意派官員會面，又對劇組這樣羞辱，馬祖縣府的官員沒這麼大！」

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