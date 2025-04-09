葉全真同學會重返舞台劇 湯志偉羞認少男心被燒到

吳世偉（左起）、王琄、凱爾、葉全真、湯志偉、楊麗音、夏靖庭出席舞台劇《同學會！同鞋～》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕葉全真1996年演出李國修編導的《半里長城》後，相隔29年再接舞台劇，昨宣傳《同學會！同鞋～》時受訪，編導謝念祖坦言一開始找上葉全真，是因為湯志偉推薦「葉子狀況非常好」，湯志偉則羞稱自己看了葉全真出道電影《雪在燒》後就很喜歡她，「燒到我心坎裡，已經30多年了，把我少男的心勾出來。」

葉全真將和王琄、楊麗音、夏靖庭和湯志偉等人同台演出，她猶豫了1個多月才答應接演，直呼：「大家對我來講都是劇場界神級人物，我碰到他們有點挫。」王琄還曾當過她的表演課老師，她說：「看到王琄差點下跪，是學生碰到教授那種畏畏縮縮的心情。」

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此外，談起「同學會」的話題，葉全真自招求學時期是傳統乖乖牌的書呆子，作風低調，沒收過情書，畢業後也從不參加同學會，雖然這些年有同學詢問是否出席，她因不喜社交，一概拒絕，不過會透過社群媒體偷偷關注當年暗戀對象的一舉一動。

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