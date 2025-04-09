《人物專訪2-2》喬漢姆戲外物欲低 《掩耳盜鄰》探討人際疏離

喬漢姆在戲裡變身竊賊，直說現實中更喜歡自己努力來的東西。（Apple TV+提供）

記者許世穎／台北-紐約連線專訪

艾美獎戲王喬漢姆在影集《掩耳盜鄰》竊盜鄰居家中精品，被問到如果可以「不會有後果地」偷走一件東西，會想要什麼，他表示自己其實不是一個對東西特別執迷的人，巧妙答道「如果是朋友送我的紀念品，無論是運動相關的簽名物或是電影小物，那些才是最珍貴的。」

喬漢姆接著說，如果東西是偷來的，他應該也沒辦法真正喜歡它，「比起偷，我更喜歡自己努力來的，或是別人送我的東西，感覺會更棒！」他認為影集也探討了當代人際關係中的疏離與假象，尤其在不同文化，「鄰居」的意義也不同。

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喬漢姆形容，光是在美國不同州就有不同的情況，「紐約市的鄰居可能只跟你隔一道牆，而在北達科他州，他們（鄰居）可能相隔一英里，但你還是會認識他們。」他說有些人太沉浸在自己的世界，以為不需要認識身邊的人，「我們藉由劇中的情節，輕描淡寫地點出這樣的距離感和冷漠。」

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