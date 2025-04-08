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鍾欣凌喝酒不斷片 自糗沒人抬得動

鍾欣凌（中）攜手鄭智善（左）、何順凱參與《星廚之戰》，向世界展現台灣美食文化。（記者王文麟攝）鍾欣凌（中）攜手鄭智善（左）、何順凱參與《星廚之戰》，向世界展現台灣美食文化。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕鍾欣凌昨與「港點女王」鄭智善及「米其林三星主廚」何順凱一同出席三立《星廚之戰》啟動記者會。聽到鄭智善分享自己喝下一瓶高粱不會醉，喝兩瓶才會斷片，鍾欣凌就笑稱自己從不喝醉，因為擔心回不了家，「我身邊沒人抬得動我！」

鄭智善因參與《黑白大廚》一戰成名，她說台灣與韓國的美食過去缺乏深入交流，而這次能參與節目是很好的學習機會，許願能學會正宗的台灣牛肉麵，並掌握台灣料理的原汁原味。她也透露自己最愛的食物是台灣的自助餐，因為有豐富的菜色可以選擇。

鄭智善的酒量相當驚人，她能輕鬆喝下一整瓶高粱而不醉，最多曾挑戰兩瓶高粱並喝到斷片。儘管如此，她強調若有重要行程就不會喝酒，擔心影響味覺，也說酒品很好，喝醉後只會想要去睡覺休息。

鍾欣凌與鄭智善開玩笑道：「那我們就以酒會友吧！」她自嘲自己喝酒從不斷片，因為擔心沒人能抬得動她，喝醉後的狀態是狂吃又流汗，「我曾和一位帥偶像喝酒，結果當場爆汗到整件外套都濕了。」

每年都有固定做健檢的鍾欣凌，分享日前去健檢中心要求做全腸鏡檢查，卻因體重與年齡因素被拒絕，對方表示不敢為她麻醉，建議她到大醫院進行，目前已成功預約檢查。

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