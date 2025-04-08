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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）大膽愛墓者 司徒建銘百無禁忌《看你老墓》

司徒建銘為了看墓說歷史故事買了很多書做足功課。（記者胡如虹攝）司徒建銘為了看墓說歷史故事買了很多書做足功課。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

清明時節很多人會去掃墓祭祖，不管是上山掃墓，還是去靈骨塔祭拜，因為陰陽相隔，死亡的世界充滿未知，走在墓園總有一些禁忌，心裡難免忐忑不安。

★愛迺墓仔埔 看墓誌銘幫忙掃墓

我有一個朋友司徒建銘卻是個特例，他的興趣就是逛墓園；6年前他看到一則墓園要拆遷改建其他用途的新聞，覺得墓碑就是一個文史，一旦被拆遷、打爛了就再也沒有了，開始成了一個百無禁忌的愛墓者，閒來沒事就去逛墓園，從墓碑、墓誌銘去看亡者的人生故事。

司徒建銘喜歡看墓也收藏很多名人的訃聞。（記者胡如虹攝）司徒建銘喜歡看墓也收藏很多名人的訃聞。（記者胡如虹攝）

他形容自己的行為很像在「追星」，因為那些亡者中有政治人物、將領、明星、文人雅士，生前都是叱吒風雲、耀眼的名人，死後卻逐漸被遺忘，有些墳前雜草叢生，他見了於心不忍，還會幫忙除草掃墓。

司徒建銘的本業是紅心字會的理事長特助，經常和藝人、YouTuber接觸，因為他的興趣實在太特別了，引起了草爺的注意。「草爺剛開始看我常去逛墓園，又很愛收藏骨董、字畫，還懷疑我是不是盜墓的，後來發現我是認真的在做研究，覺得很震撼，就問我要不要開頻道。」

★娃娃說故事 狂找資料勤做功課

司徒建銘從沒想到他逛墓園會逛成了YouTuber，在草爺的鼓勵支持下開了《看你老墓》頻道。因為題材太特殊了，《看你老墓》的頻道剛開，司徒建銘就受邀到Google總部為將近90位的YouTube頻道創作者講課，也陸續去了很多所國中、高中、大學授課。

司徒建銘（左起）曾帶草爺、錢小豪去看廖添丁的墓。（記者胡如虹攝）司徒建銘（左起）曾帶草爺、錢小豪去看廖添丁的墓。（記者胡如虹攝）

他在《看你老墓》頻道中化名「娃娃」說歷史故事，明明長得陽剛，卻取名「娃娃」，司徒建銘笑說都是草爺的「傑作」。他跟草爺常常三更半夜還在LINE聊天，反骨的草爺為了逗老婆，故意把司徒建銘的名字改成「娃娃」，果然成功的引起老婆的好奇，「娃娃」也成了司徒建銘開頻道的小名。

司徒娃娃在《看你老墓》頻道中說老墓的歷史故事，每一個先人的故事，都要做足紮實的功課，翻閱很多書籍資料佐證，所以花了很多錢買書，蒐集絕版的刊物、訃聞。他說成了愛墓者之後，有一個收穫就是讀了很多書，減少打電動的時間。

★騙朋友同行 錢小豪看夜景變尋墓

以前司徒建銘找朋友去逛墓園都沒有人願意，他常常用騙的。他看電影《十月圍城》提到國父孫中山去香港開會時有去看母親，查到國父的母親在香港過世後葬在飛鵝山。他去香港找錢小豪時，就請錢小豪帶他去飛鵝山看夜景，但其實是去看國父孫中山母親的墳墓；也有一次跟攝影師相約新北市樹林車站去看美女，結果是帶攝影師去樹林淨律寺的樂山公墓看京劇名伶「冬皇」孟小冬的墓，讓攝影師哭笑不得。

司徒建銘為了確認第一屆立法委員王兆民就是王菲的祖父，查了很多資料。（記者胡如虹攝）司徒建銘為了確認第一屆立法委員王兆民就是王菲的祖父，查了很多資料。（記者胡如虹攝）

司徒建銘的手機裡全是墓園的照片，還有很多他跟墳墓的自拍照，他說為了看墓可以清晨4點上山，晚上9點下山；被蚊蟲攻擊是小菜一碟，多次在山上氣喘發作、摔傷、差點跌入3米深的墓塚裡，還被虎頭蜂螫傷送醫。他在墓地表層見過壽材、骨甕、出土古錢、玉帶、首飾、金牙，還有先人頭骨。

講起看墓故事，司徒建銘眼睛閃閃發亮，可以從葬在陽明山墓園的王菲祖父，也是第一屆立法委員王兆民講到杜月笙、廖添丁、郎靜山、谷名倫。問他去墓園真的都不怕嗎？有沒有碰過什麼靈異事件？他回答：「不怕呀！我怕的是這些先人們，會被大家遺忘。」

司徒建銘（中）曾帶比熊（左）和陸子玄去「228事件」行政長官陳儀墓園，結果兩個人身體都不舒服。（司徒建銘提供）司徒建銘（中）曾帶比熊（左）和陸子玄去「228事件」行政長官陳儀墓園，結果兩個人身體都不舒服。（司徒建銘提供）

★沒碰過靈異 同行者有恙他安然

他覺得自己是在幫先人繼續延續他的故事跟精神，先人應該會很開心，所以他從來沒有碰過什麼靈異事件，不過陪他去的攝影師朋友和比熊、陸子玄，不是一上山臉就莫名腫起來，就是不斷嘔吐、頭痛，大家都不敢再跟他去看墓。還好他做了頻道後，找到很多跟他一樣的愛墓者，還設了LINE群組，現在有人會自願陪他去逛墓園。

司徒建銘說看墓，是緣分，因為墓地沒有地址，即使知道位置，緣分不夠，找不到就是找不到。

做《看你老墓》頻道兩年，他最大的感觸是真正的死亡，就是被世人徹底遺忘；即便生前，無限風光，就算你財富自由、百萬訂閱、影帝歌王又如何？《看你老墓》這個頻道，就是為了要把這些已經逐漸被我們遺忘的先人記錄下來，站在墓前，你可以去思考墓後的先人，祂們的一生，有什麼是能警惕我們這一世的。

胡如虹和她的「異人」朋友司徒建銘。（記者胡如虹攝）胡如虹和她的「異人」朋友司徒建銘。（記者胡如虹攝）

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