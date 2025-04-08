《苦盡柑來》百想8提名 朴寶劍爭王IU攻后 遇見《善宰》CP

朴寶劍（右）、IU以《苦盡柑來遇見你》雙雙入圍百想戲王、戲后。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞昨公布入圍，被封「2025神劇」的《苦盡柑來遇見你》不負眾望，獲最佳戲劇、導演、男主角、女主角、男配角、女配角、女子新人獎和劇本共8項提名，是入圍大贏家；朴寶劍、IU將對上夯劇《背著善宰跑》邊佑錫和金惠奫，兩對CP廝殺，角逐戲王戲后，精彩可期。

《背著善宰跑》邊佑錫（左）和金惠奫CP共同角逐最佳男女主角獎。（愛奇藝國際站提供）《正年》金泰梨被視為IU拿獎的勁敵。（Disney+提供）

IU在《苦盡柑來遇見你》分飾「母女」愛純和金明，是她繼《我的大叔》、《德魯納酒店》後，3度入圍百想戲后，奪獎來勢洶洶，只是IU這次遇上強敵《正年》金泰梨、《好搭檔》張娜拉等對手，在《無聲蛙鳴》有瘋狂演出的高旻示被視為黑馬。

請繼續往下閱讀...

★中年版落榜 朴海俊和文素利成遺珠

《苦盡柑來遇見你》雖已播畢，熱度仍持續延燒，演出中老年版寬植和愛純的朴海俊和文素利被視為今年百想遺珠，在首集有動人演出的廉惠蘭則順利角逐女配角獎。朴寶劍這次挑戰人父角色，除了要和邊佑錫對決，《外傷重症中心》朱智勛、《好或壞的東載》李浚赫、《如此親密的背叛者》韓石圭也將搶奪戲王。

玄彬以《哈爾濱》角逐百想影帝。（網銀國際影視提供）宋慧喬以《黑祭司2：闇黑修女》爭百想影后。（達志影像）

★玄彬拚影帝 金高銀連莊影后尬宋慧喬

電影部門方面，1月曾來台宣傳電影的玄彬，以《哈爾濱》的獨立鬥士「安重根 」入圍百想影帝，他將迎戰「獲獎常勝軍」李炳憲，以及《找死凶宅》李熙俊、《變身機長》曹政奭等對手。

女主角入圍者中，金高銀去年才以《破墓》拿下百想影后，今年以新片《在熙的男，朋友》連兩年獲提名，對上《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬、《左輪手槍》全道嬿等人，能否二度封后備受關注。第61屆百想藝術大賞將於5月5日頒獎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法