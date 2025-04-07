大孫創造演藝傳奇 拿得起放得下

孫德榮持續創造演藝傳奇，近來跳脫舒適圈當起YouTuber。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

人稱「大孫」的孫德榮念舊情，卻甘心斷捨離；他從舊別墅搬離後丟了整整23大箱CD，如今僅剩少數唱片隱隱地落在牆角，他淡然地說：「沒得擺啦！回憶要有地方擺，丟掉的當下很淡然，我這個人拿得起放得下。」如此魄力，就像他當初毅然決然把一手打造的經紀公司收掉，「我生病就把公司收了嘛，如果沒收，你看現在可能賠完了。」

半退休的孫德榮，獨處時常閒適地躺在房間看劇、走到陽台看看植栽、悠閒過日子。（記者潘少棠攝）

孫德榮說自己一旦做了決定，就不會回頭、不會反悔，35年來，他從不挖角，堅持從零培養藝人，霸氣表示：「有種就自己做嘛，幹嘛去挖別人？」2024年手把手帶大的子弟兵GINO解約，他曾懺悔「子不教父之過」，不過兩人師徒關係如昔，他大度表示：「該走就走啊，我沒有多餘的想法，他需要你就會回來。」

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孫德榮表示王心凌、信樂團都是在他手上翻紅，不過他看中的從不是名利，而是那份「把失敗變成功」的成就感，「我從來沒有開條件，什麼『給我五百萬才可以帶回去』這種話，我不會說。」他語氣一轉接著說：「小時候家裡不喜歡我，姥姥不疼、爺爺不愛，你只能創造自己的成就感讓自己活下去啊。」

他近年還創立YouTube頻道《孫腫來了》，分享圈內日常、接觸社會百業，一舉突破10萬訂閱大關，孫德榮強調機會是自己創造的，不打破原有規則，就不會有新的排列和想法。

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