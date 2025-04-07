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阿妹報喜 新輯今年見客

張惠妹巡演換上新的表演服裝，歌迷大讚很美。（聲動娛樂提供）張惠妹巡演換上新的表演服裝，歌迷大讚很美。（聲動娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹從2022年展開的「ASMR」，再到「ASMR MAXXX」系列世界巡迴演唱會，截至昨晚已唱了81場，隨著巡演接近尾聲，歌迷也期待明年她出道30週年紀念能有新的巡演。

阿妹報喜 新輯今年見客張惠妹每次演唱會都引起熱烈迴響。
（聲動娛樂提供）

阿妹歌迷敲碗新巡演，經紀人陳鎮川表示：「還在找感覺！」但也透露好消息，可望在今年聽到阿妹的新專輯。

前晚阿妹首登北京鳥巢開唱，一連兩天吸引近20萬粉絲朝聖，她也成為首位在該場地辦專場的台灣女歌手。阿妹談到：「我終於來到一直想要挑戰的場館！」一連兩場的演出也是她演唱生涯第418和419場超過萬人規模的大型演唱會。這次她還特製移動舞台繞場，嗨唱《我要飛》、《渴了》等歌曲。

阿妹換上新的表演服裝演唱《聽海》等抒情組曲，粉絲大讚好美，但她在台上走路要小心翼翼，幽默自嘲：「我實在是不太適合這種淑女路線！」時值柳絮紛飛季節，阿妹邊唱邊笑說：「滿天飛舞的柳絮好浪漫啊，但我邊唱也吃了好多柳絮。」

儘管阿妹的「ASMR」系列演唱會已進入倒數，但各地仍不斷提出加場邀請，都被她回絕，並表示：「唱了滿久了，一直演出一樣的內容太不好意思了啦！」

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