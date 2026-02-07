自由電子報
娛樂 電影

林義雄案翻拍遭炎上！《世紀血案》今親上火線說明

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》改編自1980年震撼全國的「林宅血案」，不過近來卻引發一連串爭議，輿論沸騰，抵制聲浪不斷。據了解，電影劇組將在今天（7日）發布新聞稿對外說明，回應相關爭議。

電影《世紀血案》在2月1日邀集各大媒體參加殺青記者會，寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜及夏騰宏等人出席受訪，發言卻引來爭議，飾演警備司令部和國安局要角汪將軍的寇世勳，透露接演原因為「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫」。追查案件真相的楊小黎稱有種福爾摩斯、華生辦案的快感。

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

飾演林義雄鄰居的李千娜又說：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者是沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」目前所有演員都被炎上，尤其是李千娜的發言更是遭到撻伐，網友直指此舉簡直是在被害者傷口上灑鹽，紛紛灌爆她的社群平台，迫使李千娜刪文滅火。

另外，導演徐琨華的身分也遭到起底，寇世勳透露，其實徐琨華的爺爺正是當年警總發言人徐梅鄰的孫子，身分敏感之外，更傳出其實案件原型、林義雄根本不知情，曾經擔任林義雄秘書的監察委員田秋堇證實，案件當事人林義雄仍在世，但劇組卻連最基本的授權也沒做，更是讓網友吵翻了。

點圖放大body

