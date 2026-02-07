自由電子報
娛樂 最新消息

《世紀血案》劇組發聲明道歉！認了沒通知林義雄

《世紀血案》製作方發出聲明。（製作方提供）《世紀血案》製作方發出聲明。（製作方提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》因改編「林宅血案」卻未經林義雄本人授權，引發爭議。今天（7日）製作公司發布聲明道歉，坦言確實沒有在第一時間通知林義雄。

《世紀血案》的製作公司「費思兔文化娛樂股份有限公司」、「風尚國際文化傳媒股份有限公司」在今天下午3點向媒體發布聲明，公稱虛⼼接受所有建議。 對於⽇前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮，「雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

聲明中指出，「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

「《血案》的背後到底有何陰謀？歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。」聲明中寫道。

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（資料照，費思兔文化娛樂股份有限公司提供）《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（資料照，費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

對於李千娜、簡嫚書、楊小黎等演員紛紛切割，聲稱事前根本不知道電影未獲得林義雄本人授權。製作公司表示：「演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」

最後劇組表示：「本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。」

只是聲明中，導演徐琨華至今仍是神隱，電影是否會如常上映？事後彌補方案為何？劇組似乎仍需要出來講清楚。

