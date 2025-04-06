（人物專訪）電影巨人比他矮 王正方笑爆馬丁史柯西斯氣炸了

王正方受訪展現幽默風趣，開黃腔數度逗樂眾人。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

導演王正方以《北京故事》等電影為人所知，87歲的他仍在執筆寫出自己的戲夢人生。他說起自己身為工程學教授卻不務正業，早年總是與王穎等好友坐在舊金山灣區的大樹下「吹牛」，沒想到電影夢有一天竟能實現。

王正方導而優則演，首演電影是王穎找他演《老陳失蹤了》，在沒劇本的情況下即興演出一位瘋廚子，呈現唐人街的生活狀況，成為亞裔電影的里程碑。他直言，早年好萊塢醜化華人的作品可不少，不是醜就是死於非命，讓王正方覺得太受辱，寧願不演。

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王正方（左三）與美國導演馬丁史柯西斯（左二）有著好交情，王正方還友情擔任他在香港的翻譯。（王正方提供）

王正方與馬丁史柯西斯、吳宇森等大咖都有交情，王正方笑說當年與史柯西斯一起到香港出席電影研討會，還充當他的翻譯，沒想到隔天新聞寫著「史柯西斯是電影巨人，但比王正方矮很多」，王正方想起這段往事忍不住笑出來，爆料史柯西斯氣到連早飯都不吃，因為他最痛恨被開「矮子」的玩笑。

王正方執導的電影《北京故事》於1986年在美上映造成轟動，該片將在國影中心放映，王正方很幸運有機會寫出自己的故事，並找到一群人拍成電影。他自認擅長說故事，電影只是一種表現方式，未來會以專欄、寫書等各種形式，永遠當個說故事的人，希望作品能永垂不朽。

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