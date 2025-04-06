永瀬廉相中「台灣LV」當伴手禮 巴掌臉引爆驚呼 自評顏值92分

永瀬廉的臉真的如巴掌大，連記者都好羨慕。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本星達拓男團King&Prince的成員永瀬廉前天結束見面會，他苦惱要買什麼伴手禮給隊友高橋海人，聽聞茄芷袋有「台灣LV」的稱號，忍不住噴笑，覺得這是個不錯的選擇。

永瀬廉是進入殿堂級的「國寶級美男」，果然臉真的如巴掌大掀起現場驚呼，他給自己的顏值92分，稱很常被稱讚五官輪廓線條很好，但最近覺得右眼時大時小，讓他有些煩惱，因此才扣掉了8分。

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他這次帶著主演的日劇《和富家少爺的戀愛太難了》來宣傳，劇中的他不會下廚，戲外的他也是個料理白癡，連蛋熟了之後會凝固都不知道，光這一件事就被嘲笑很久。

這是他首次在海外的表演，受訪時坦言真切感受到台粉的熱情，還激起一股不想輸給粉絲的拚勁，盼有朝一日與高橋海人正式來台開唱。若能財富自由，永瀬廉笑說希望買一台私人飛機，就能隨時載工作人員來台演出。

永瀬廉這麼說不是沒道理，因為先前有大學生因撰寫King&Prince的故事而獲得台積電文學獎，獎金當作飛到日本看演唱會的旅費。永瀬廉十分驚訝，再次意識到自己在粉絲心中是多麼大的存在，這次台粉飛來日本找他，下次換他們來台見粉絲。

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