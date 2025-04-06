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《猜猜我是誰解謎》Ella渾身「戲」胞注定走星路 假小子完美變身全方位發展

Ella在演藝圈全方位發展，受到歌迷支持。（資料照）Ella在演藝圈全方位發展，受到歌迷支持。（資料照）

記者陳慧玲／專題報導

「女大十八變」用在「Ella」陳嘉樺身上絕對適合，她常自嘲以前像男生，但現在粉絲總誇她越來越有女人味，相較於早年的中性風格，現在的Ella多了許多迷人魅力。

Ella小時候是個愛笑的女娃。（翻攝自臉書）Ella小時候是個愛笑的女娃。（翻攝自臉書）Ella從小拍照就很會擺姿勢。（翻攝自臉書）Ella從小拍照就很會擺姿勢。（翻攝自臉書）

20歲就以女團S.H.E成員身分出道，一路走來，Ella在歌唱、戲劇、電影、舞台劇、主持、脫口秀全方位發展，參加歌唱競演節目也獲得冠軍，加上形象正面、陽光，代言邀約不斷，因此電視廣告曝光量相當大。

活潑的Ella開心戲水。（翻攝自臉書）活潑的Ella開心戲水。（翻攝自臉書）

★喜歡逗人開心 生冷不忌難不倒

Ella從小就活潑可愛，還好當年媽媽喜歡幫她拍照，留下許多童年美好生活紀錄，儘管小時候媽媽喜歡讓她穿洋裝，但她卻偏愛穿長褲，好一陣子都覺得穿短裙會讓她沒有安全感。

或許Ella天生就適合走表演之路，從年紀很小開始，大人幫她拍照她就很會擺姿勢，面對相機鏡頭總是帶著笑容，討人喜愛。Ella母親透露，她從小就喜歡引人注意、逗人開心，她還說過：「媽，我的本事就是逗人開心。」小時候有她在的地方絕無冷場，一如現在，每次記者會或是活動中受訪，Ella生冷不忌，任何問題都能接招回答，讓媒體有豐富的內容可以報導。

青春期的Ella喜歡穿牛仔褲，模樣帥氣。（翻攝自臉書）青春期的Ella喜歡穿牛仔褲，模樣帥氣。（翻攝自臉書）

★擁有不少志向 兒子勁寶像媽多變

談到小時候的志願，Ella說：「想當過很多不同職業，美術課時自畫像被老師貼在教室後面的布告欄表揚，那時候想當畫家。考試成績進步時，覺得自己功課不錯，可以考上當醫師。」

至於Ella和老公賴斯翔的寶貝兒子勁寶有什麼夢想，Ella說：「勁寶現在喜歡聽音樂，有說過想當歌手，我有鼓勵他努力看看，後來他又說想當編曲家，現在開始學鋼琴，也會自己即興彈奏旋律，他又說想當演奏家。」看著兒子變換不同志向，Ella笑說：「真的跟我很像！」

Ella（前）童年參加媽媽主導的選美比賽，開心封后。（翻攝自臉書）Ella（前）童年參加媽媽主導的選美比賽，開心封后。（翻攝自臉書）

Ella從小就參加過媽媽主導的「選美比賽」，媽媽幫她化上濃妝，她還穿上媽媽的高跟鞋，拿玩具權杖，披上披風成為「選美皇后」，走上明星之路，幾乎是從小注定。

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