槍與玫瑰510來台搖滾 門票明開搶

美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著全新巡演三度來台。(爻域文創提供)

〔記者許世穎/綜合報導〕美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」世界巡演三度來台開唱,由靈魂人物與主唱埃克索羅斯領軍,加上「吉他之神」史萊許與經典貝斯手達夫麥卡根兩尊元老,一行共7人的堅強樂手陣容,在可容納1.5萬人的桃園陽光劇場盛大演出。

槍與玫瑰今年成軍邁入40年,樂壇地位可與齊柏林飛船、深紫色等經典樂團分庭抗禮,並於2012年被選入搖滾名人堂。2009年他們首度來台、2018年二度來台更有回鍋的史萊許合體,這一次巡演場次遍及亞洲、歐洲與中東地區等地,將從亞洲起跑,台灣是繼韓國、日本的亞洲第三站。

台灣場將於5月10日晚上7點在桃園陽光劇場開唱,讓樂迷享受為時3小時的神級搖滾,門票將於明天下午1點開賣。

