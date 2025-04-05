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槍與玫瑰510來台搖滾 門票明開搶

美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著全新巡演三度來台。（爻域文創提供）美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著全新巡演三度來台。（爻域文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」世界巡演三度來台開唱，由靈魂人物與主唱埃克索羅斯領軍，加上「吉他之神」史萊許與經典貝斯手達夫麥卡根兩尊元老，一行共7人的堅強樂手陣容，在可容納1.5萬人的桃園陽光劇場盛大演出。

槍與玫瑰今年成軍邁入40年，樂壇地位可與齊柏林飛船、深紫色等經典樂團分庭抗禮，並於2012年被選入搖滾名人堂。2009年他們首度來台、2018年二度來台更有回鍋的史萊許合體，這一次巡演場次遍及亞洲、歐洲與中東地區等地，將從亞洲起跑，台灣是繼韓國、日本的亞洲第三站。

台灣場將於5月10日晚上7點在桃園陽光劇場開唱，讓樂迷享受為時3小時的神級搖滾，門票將於明天下午1點開賣。

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